गलती मेरी है, सजा दीजिए; गाजियाबाद एनकाउंटर के डर से हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर
सरेंडर करने से पहले आरोपी ने वीडियो में कहा, गलती मेरी है मुझे सजा दीजिए, परिवार को नहीं। पुलिस मामले में आरोपी के पिता समेत पांच लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है।
हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद: लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में पेशाब करने को लेकर हुए विवाद के बाद महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य हत्यारोपी ने मुठभेड़ के डर से सोमवार शाम लोनी बार्डर थाने में सरेंडर कर दिया। तीन वकीलों के साथ थाने में जाने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में हाथ जोड़कर अपना पक्ष रखते हुए सरेंडर करने की बात कहीं। आरोपी ने कहा कि गलती मेरी है मुझे सजा दीजिए, परिवार को नहीं। पुलिस मामले में आरोपी के पिता समेत पांच लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में शनिवार रात मैजिक सिनेमा के पास नाली किनारे पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में कॉलोनी के सी ब्लाक में रहने वाली 35 साल पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने पूजा के भाई अमन की शिकायत पर नाबालिग समेत सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में अनिल, विक्रांत, शुभम निवासी इंदिरापुरी कॉलोनी लोनी बार्डर, मोहित और अक्षय निवासी गांव गुराना थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया था। पुलिस की सात टीम मामले में फरार मुख्य आरोपी औरनाबालिग की तलाश में जुटी थी। वहीं मामले के मुख्य आरोपी ने पुलिस और एलआईयू को धोखा देते हुए सोमवार शाम मुठभेड़ के डर से करीब छह बजे लोनी बार्डर थाने में वकीलों के साथ सरेंडर कर दिया।
दो मिनट 19 सेकंड के वीडियो में बोला आरोपी
आरोपी ने सरेंडर से पहले करीब दो मिनट 19 सेकंड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर बोल रहा है कि मेरा नाम प्रशांत पांचाल है। 15 तारीख को हमारे घर के बाहर एक लड़का पेशाब कर रहा था। हमारे पिताजी ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने हमारे पिताजी से धक्का-मुक्की करके उन पर हाथ चलाया, जिससे हमारे पिताजी गिर गए। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। उन्होंने फोन किया, तो हम गांव में थे, गांव से सब आए। मैंने युवक के घर जाकर बात की, तो उसने पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर हमला किया। जिससे मेरी उंगली में चोट लग गई, मैं उससे पिस्टल छीन कर घर की तरफ भागने लगा, जिससे वो मुझे गोली ना मार दे।
उसने आगे कहा, मैं अपने घर में घुसा और गेट लगाया। इस दौरान मेरे पिताजी, और बहनें सब नीचे आ गईं। उनके पीछे आए लोगों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। गेट टूटने वाला था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए मैंने ये गलत कदम उठाया है। मेरा ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। वहीं फुटेज में साफ दिख रहा है कि मेरा परिवार मुझे रोक रहा है। इसके लिए जो भी मुझे दंड दिया जाए, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे परिवार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं सरेंडर करने के लिए बिल्कुल सही सलामत जा रहा हूं। बस यही अनुरोध है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए। मैं बहुत दुखी हूं और इसका प्रायश्चित करने को तैयार हूं। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि मामले में आरोपी से पूछताछ कर घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस मामले में पिता समेत पांच को गिरफ्तार कर चुकी है।
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अदिति शर्मा
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