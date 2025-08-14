शादी नहीं हुई तो लाल किला उड़ा दूंगा.. गाजियाबाद के सनकी आशिक ने पुलिस को ही दे दी धमकी

गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स ने शादी न होने की खीझ में पुलिस को फोन कर लाल किला उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि वह शराब का आदी है। मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है।

गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी न होने की खीझ में पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर लाल किला उड़ाने की धमकी दे डाली। इस कॉल ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी।

धमकी देने वाला निकला शराब का आदी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम आसिफ बताया जा रहा है।जांच में पता चला कि आसिफ बरेली का रहने वाला है और शराब का आदी है। उसने पूछताछ में बताया कि शादी न होने से परेशान होकर उसने यह धमकी दी थी, ताकि वह अपने माता-पिता को परेशान कर सके।

लोनी के ट्रॉनिका सिटी में हुई घटना यह घटना लोनी के ट्रॉनिका सिटी इलाके की है। जैसे ही पुलिस को धमकी भरा कॉल मिला, गाजियाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। शुरुआती जांच में धमकी को झूठा पाया गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती।