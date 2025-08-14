Ghaziabad Man Threatens to Blow Up Red Fort Over Marriage Woes शादी नहीं हुई तो लाल किला उड़ा दूंगा.. गाजियाबाद के सनकी आशिक ने पुलिस को ही दे दी धमकी, Ncr Hindi News - Hindustan
शादी नहीं हुई तो लाल किला उड़ा दूंगा.. गाजियाबाद के सनकी आशिक ने पुलिस को ही दे दी धमकी

गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स ने शादी न होने की खीझ में पुलिस को फोन कर लाल किला उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि वह शराब का आदी है। मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 14 Aug 2025 09:46 AM
गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी न होने की खीझ में पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर लाल किला उड़ाने की धमकी दे डाली। इस कॉल ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों में खलबली मचा दी।

धमकी देने वाला निकला शराब का आदी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम आसिफ बताया जा रहा है।जांच में पता चला कि आसिफ बरेली का रहने वाला है और शराब का आदी है। उसने पूछताछ में बताया कि शादी न होने से परेशान होकर उसने यह धमकी दी थी, ताकि वह अपने माता-पिता को परेशान कर सके।

लोनी के ट्रॉनिका सिटी में हुई घटना

यह घटना लोनी के ट्रॉनिका सिटी इलाके की है। जैसे ही पुलिस को धमकी भरा कॉल मिला, गाजियाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। शुरुआती जांच में धमकी को झूठा पाया गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती।

पुलिस ने शुरू की मानसिक स्थिति की जांच

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। साथ ही, उसकी मानसिक स्थिति की जांच के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की धमकियां न केवल कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हैं, बल्कि समाज में अनावश्यक दहशत भी फैलाती हैं।