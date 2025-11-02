Hindustan Hindi News
बहन के प्रेम संबंध के खिलाफ था भाई, बॉयफ्रेंड से बेरहमी से मार डाला; गाजियाबाद में खौफनाक वारदात

संक्षेप: गाजिबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स की उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने ही चाकू से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 साल के पीयूष के तौर पर हुई है।

Sun, 2 Nov 2025 07:37 PM
गाजिबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स की उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने ही चाकू से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 साल के पीयूष के तौर पर हुई है।पुलिस सूत्रों ने बताया कि नंदग्राम क्षेत्र में शनिवार रात पुराने बस अड्डे के पास सुनील यादव नाम के एक शख्स ने पीयूष की हत्या कर दी। मृतक उसकी गर्लफ्रेंड का भाई था। बताया जा रहा है कि पीयूष उन दोनों के रिश्ते का विरेध कर रहा था और इसी के चलते आरोपी ने उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 20 साल के सुनील यादन ने शनिवार रात को इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद पीयूष को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने पुलिस को मामले की सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया।

