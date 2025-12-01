Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad man shoots partner after learning of her marriage to someone else
5 साल रिलेशनशिप में रही MSc की छात्रा, किसी और से शादी तय हुई तो मार दी गोली; आरोपी फरार

Mon, 1 Dec 2025 01:05 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 5 साल तक रिलेशनशिप में रही एक लड़की की जब दूसरी जगह शादी तय हुई तो ब्वॉय फ्रेंड ने उसे गोली मार दी। छात्रा ने हाल के दिनों में उससे बात करना बंद कर दिया था। ब्वॉय फ्रेंड इस बात से नाराज था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।

गाजियाबाद के एक गांव में 22 साल की लड़की को उसके साथ 5 साल से रिश्ते में रहे एक आदमी ने गोली मार दी। मोदीनगर के एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम भोजपुर क्षेत्र के नंगलाबेर गांव में हुई। 28 साल के आरोपी प्रदीप कुमार कथित तौर पर लड़की के घर में घुस गया और उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। परिवार के लोग और पड़ोसी उसे मोदीनगर के एक नजदीकी अस्पताल ले गए। अधिकारी ने बताया कि उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया।

एसीपी ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, गोली उसके कान के पास खोपड़ी में धंसी हुई है। सोमवार को एक न्यूरोसर्जन द्वारा उसे निकालने के लिए सर्जरी किए जाने की उम्मीद है। पुलिस ने बताया कि एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा ने हाल के हफ्तों में प्रदीप से बात करना बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि प्रदीप इस बात से नाराज था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदीप ने उस पर काफी पैसा खर्च किया था। उसके घर में लगे एयर कंडीशनर की ईएमआई भी चुका रहा था। एसीपी ने कहा कि उसकी शादी के बारे में जानने के बाद प्रदीप अपने दोस्तों के बीच अपमानित महसूस कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमें प्रदीप को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

