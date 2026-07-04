गाजियाबाद में कारोबारी ने खुद लगाई अपने घर में आग, फिर पुलिस को किया फोन; वीडियो वायरल
पिछले दिनों गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक घर में आग लगने की खबर सामने आई थी। आग काफी मशक्कत से बुझाई गई। अब इस मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने ही घर में आग लगातार नजर आ रहा है।
गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक घर में पिछले दिनों आग लगने की खबर सामने आई थी। आग इतनी भीषण थी की ग्राउंड फ्लोर पर रखा समान भी इसमें जल गया था उपर के फ्लोर के तक धु्आं भर गया था। अब इस मामले में एक ट्विस्ट सामने आ गया है। दरअसल इस घर के मालिक पर ही खुद अपना घर जलाने का आरोप लग रहा है। ये शख्स करोड़पति कारोबारी बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि कारोबारी मुकेश गुप्ता ने पहले खुद अपने घर में आग लगाई और फिर खुद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फायर ब्रिगेड का दावा है कि इस मामले की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दे दी गई है जो मामले की जांच करके कार्रवाई करेगी।
क्या है पूरा मामला
राजनगर के एक मकान में एक जुलाई को आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाकर उसे बुझा दी गई। इस मामले में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि मकान मालिक खुद अपने मकान में आग लग रहा है।
इस वीडियो के सामने आने पर आग की घटना को खुद अंजाम देने वाले मालिक ही दोषी पाया जा रहा है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम ने इस मामले की सूचना कवि नगर थाने को दी है। माना जा रहा है कि इस मामले में पुलिस वीडियो की पुष्टि करते हुए मकान मालिक से पूछताछ करेगी यदि कुछ वीडियो सही पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वीडियो में कागज की मदद से जगह-जगह आग लगाता नजर आ रहा है।
इससे पहले एक जुलाई को पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि आग मकान के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई थी जिसे अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट ने एक हौज पाइप को ग्राउंड फ्लोर से और एक हौज पाइप को फर्स्ट फ्लोर पर लेडर लगाकर बुझाना शुरू किया। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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