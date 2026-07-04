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गाजियाबाद में कारोबारी ने खुद लगाई अपने घर में आग, फिर पुलिस को किया फोन; वीडियो वायरल

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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पिछले दिनों गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक घर में आग लगने की खबर सामने आई थी। आग काफी मशक्कत से बुझाई गई। अब इस मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने ही घर में आग लगातार नजर आ रहा है। 

गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक घर में पिछले दिनों आग लगने की खबर सामने आई थी। आग इतनी भीषण थी की ग्राउंड फ्लोर पर रखा समान भी इसमें जल गया था उपर के फ्लोर के तक धु्आं भर गया था। अब इस मामले में एक ट्विस्ट सामने आ गया है। दरअसल इस घर के मालिक पर ही खुद अपना घर जलाने का आरोप लग रहा है। ये शख्स करोड़पति कारोबारी बताया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि कारोबारी मुकेश गुप्ता ने पहले खुद अपने घर में आग लगाई और फिर खुद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फायर ब्रिगेड का दावा है कि इस मामले की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दे दी गई है जो मामले की जांच करके कार्रवाई करेगी।

क्या है पूरा मामला

राजनगर के एक मकान में एक जुलाई को आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाकर उसे बुझा दी गई। इस मामले में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि मकान मालिक खुद अपने मकान में आग लग रहा है।

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इस वीडियो के सामने आने पर आग की घटना को खुद अंजाम देने वाले मालिक ही दोषी पाया जा रहा है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम ने इस मामले की सूचना कवि नगर थाने को दी है। माना जा रहा है कि इस मामले में पुलिस वीडियो की पुष्टि करते हुए मकान मालिक से पूछताछ करेगी यदि कुछ वीडियो सही पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वीडियो में कागज की मदद से जगह-जगह आग लगाता नजर आ रहा है।

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इससे पहले एक जुलाई को पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि आग मकान के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई थी जिसे अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट ने एक हौज पाइप को ग्राउंड फ्लोर से और एक हौज पाइप को फर्स्ट फ्लोर पर लेडर लगाकर बुझाना शुरू किया। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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