गाजियाबाद में किसने किया पीएम मोदी और CM योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, जांच में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के फरीदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये पोस्ट फरीदनगर के रहने वाले एक शख्स ने किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भोजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा फरीदनगर निवासी एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की है।
इसके दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि कस्बा फरीदनगर निवासी युवक हबीब सैफी ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स पर दो वीडियो लगा रखी हैं।
वीडियो में युवक पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया। एसीपी ने बताया कि एसआई रुस्तम सिंह की तहरीर पर हबीब सैफी निवासी कस्बा फरीदनगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है।