रातभर लाश के पास बैठा रहा; गाजियाबाद में प्रेमी ने क्यों ली प्रेमिका की जान? पता चल गया

संक्षेप: आरोपी पुलिस गिरफ्त में है लेकिन इस हत्याकांड को लेकर कई राज खुल रहे हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हत्या के बाद आरोपी बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका के शव के पास ही रातभर बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी की पहचान सेवा नगर निवासी प्रवीन कुमार के रूप में की है।

गाजियाबाद में एक 35 वर्षीय महिला की हत्या ने सनसनी मचा दी है। आरोप उसके प्रेमी पर लगा है। आरोपी लवर ने पहले महिला के साथ होटल में एक कमरा लिया और वहीं कोई कहासुनी में उसकी हत्या कर दी। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है लेकिन इस हत्याकांड को लेकर कई राज खुल रहे हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हत्या के बाद आरोपी बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका के शव के पास ही रातभर बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी की पहचान सेवा नगर निवासी प्रवीन कुमार के रूप में की है और मृतक महिला की पहचान कोटगांव कॉलोनी निवासी आरती कुमार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे दोनों एक-दूसरे को पिछले तीन सालों से जानते थे और माना जा रहा है कि वे दोनों रिश्ते (रिलेशनशिप) में थे।

एसीपी के मुताबिक दस जनवरी की रात करीब दस बजे पटेल नगर स्थित होटल में पहले आरोपी और उसकी प्रेमिका ने एक कमरा लिया। वहां दोनों ने शराब पी। नशे के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान महिला ने प्रवीन के चेहरे को नाखूनों से नोंच लिया, जिससे गुस्से में आकर प्रवीन ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। एसीपी नंदग्राम का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी ने सुबह होटल से भागने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रोक लिया।

पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब 7:15 बजे, कुमार ने होटल से निकलने की कोशिश की और कर्मचारियों से कहा कि महिला की तबीयत खराब है और वह कोई जवाब नहीं दे रही है। होटल के कर्मचारियों ने उसे जाने से रोक दिया। इसके बाद कुमार ने खुद पुलिस को फोन किया और दावा किया कि महिला को कोई मेडिकल समस्या हुई है। गड़बड़ी का संदेह होने पर, पुलिस ने कुमार को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि शरीर पर बाहर से कोई गंभीर घाव न दिखने के बावजूद अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर थीं।

एसीपी (ACP) पांडेय ने बताया, "पोस्टमार्टम में पसलियों में कई फ्रैक्चर, फेफड़े और लीवर का फटना और भारी अंदरूनी रक्तस्राव पाया गया। मौत का कारण चोटों की वजह से लगा सदमा और रक्तस्राव था। पूछताछ के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की बात कबूल कर ली और उसे सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार देर रात महिला के बेटे के ओर से दी गई शिकायत के बाद नंदग्राम थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।