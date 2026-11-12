छोटी बहन से गुपचुप बात करता था दोस्त, युवक को नागवार गुजरा रिश्ता; उठाया खौफनाक कदम
पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 103(1) (हत्या) के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही बाद में इस मामले में BNS की धारा 238 (सबूत मिटाना) और 3(5) (समान इरादा) भी जोड़ दी गईं।
गाजियाबाद में पुलिस ने अपने दोस्त की हत्या करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपनी छोटी बहन के साथ अपने दोस्त का बातचीत करना पसंद नहीं था। और जब से आरोपी को उन दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने का पता चला था,तब से ही वह अपने दोस्त को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली।
पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान 21 वर्षीय विक्की सिंह के रूप में हुई। जिसे आरोपी ने 7 नवंबर की रात को शराब पीने के बहाने अपने इलाके के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि ये तीनों व्यक्ति विश्वकर्मा कॉलोनी के रहने वाले हैं और आपस में पड़ोसी हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है।
शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया
पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपियों ने विक्की सिंह की शराब में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पहले उसे बेसुध कर दिया और फिर उसे एक ट्यूबवेल के पास ले गए। इसके बाद मुख्य आरोपी ने एक कांच की बोतल तोड़कर उससे विक्की के शरीर पर कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान दूसरा आरोपी विक्की को पकड़े हुए था।
कांच मारकर ली जान, शव को खेत में फेंक गए
वारदात की जानकारी देते हुए मोदीनगर सर्कल के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि विक्की की जान लेने के बाद दोनों आरोपियों ने उसके शव को पास के एक खेत में फेंक दिया और हत्या में इस्तेमाल की गई टूटी हुई बोतल को भी ठिकाने लगा दिया।
पसंद नहीं आया बहन के साथ दोस्त का रिश्ता
एसीपी ने बताया, ‘पिछले महीने मुख्य आरोपी को इस बात का पता चला कि विक्की उसकी बहन से फोन पर बात करता है और कई बार उससे मिला भी है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। 7 नवंबर की रात को विक्की सिंह लापता हो गया और अगले दिन स्थानीय लोगों को उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के परिवार वालों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मुख्य आरोपी के शामिल होने की ओर इशारा किया गया था।’
हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने उगल दिया सच
परिजनों से मिले सुराग के बाद पुलिस ने जब वारदात के मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। एसीपी ने बताया कि आरोपी के खुलासे के बाद जांचकर्ताओं ने उस जगह से टूटी हुई कांच की बोतल भी बरामद कर ली, जहां आरोपियों ने उसे फेंका था। ACP ने बताया कि दूसरा संदिग्ध, जिसने कथित तौर पर हत्या के मुख्य आरोपी की मदद की थी, फरार है और पुलिस टीमें उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत FIR दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि बाद में इस मामले में BNS की धारा 238 (सबूत मिटाना) और 3(5) (समान इरादा) भी जोड़ दी गईं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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