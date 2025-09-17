वो पॉर्न देखता और; तीन बेटियों से दरिंदगी करने वाले शख्स को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष की ओर से दिए गए तर्क और सबूत अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा नहीं कर सके। इसलिए, पूरी जांच के बाद अभियोजन पक्ष मुकेश सिंह के खिलाफ धारा 376, 354a, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा।

गाजियाबाद की एक अदालत ने सोमवार को एक 32 वर्षीय व्यक्ति को अपनी महिला सहकर्मी की तीन नाबालिग बेटियों का 2019 और 2022 के बीच तीन साल तक बार-बार बलात्कार करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मुकेश सिंह पीड़ित परिवार के साथ किराएदार के रूप में रह रहा था। उसने अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर 10, 13 और 17 साल की इन बहनों का लगातार यौन शोषण किया।

यह मामला अप्रैल 2022 में सामने आया जब पीड़ित लड़कियों ने और शोषण बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपनी नानी को इस बारे में बताया। इसके बाद, नानी ने टिला मोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं, जैसे बलात्कार (376), यौन उत्पीड़न (354A),जानबूझकर चोट पहुंचाना (323), और आपराधिक धमकी (506) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बचाव पक्ष की ओर से दिए गए तर्क और सबूत अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा नहीं कर सके। इसलिए, पूरी जांच के बाद अभियोजन पक्ष मुकेश सिंह के खिलाफ धारा 376, 354a, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा।

अदालत की कार्यवाही में लंबे समय तक चले इस यौन शोषण के भयानक विवरण सामने आए। 13 साल की पीड़ित ने गवाही दी कि सिंह ने पहली बार जुलाई 2019 में उस पर हमला किया था, जब वह दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने इन घटनाओं के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

लड़की ने अपनी मुख्य जांच में कहा कि अगर मैं इन घटनाओं के बारे में किसी को बताती, तो वह मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। वह मुझसे कहता था कि उसने पहले ही 4-5 हत्याएं कर दी हैं और उसका भाई पुलिस में है, इसलिए अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो कुछ नहीं होगा। मैंने इन घटनाओं के बारे में अपनी मां को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी नानी से संपर्क किया और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

इस बीच, 10 साल की लड़की ने अदालत को बताया कि सिंह उसे पॉर्न वीडियो दिखाता था और उसका यौन शोषण करता था। "वह मेरी दोनों बहनों का भी शोषण करता था। मैंने स्कूल में काउंसलर को भी इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद, वह आदमी मेरी मां के साथ मेरे स्कूल भी गया था। आखिरकार, मैंने अपनी आपबीती अपनी नानी को सुनाई और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

17 साल की लड़की ने अदालत को बताया कि जब उसकी मां काम पर चली जाती थी, तो मुकेश सिंह उसका यौन शोषण करता था और अक्सर उसके नहाते समय बाथरूम में घुस जाता था। मां मुकेश के साथ एक अस्पताल में काम करती थी, को भी FIR में आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) के तहत संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया क्योंकि बच्चों ने उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते सिंह को घर से हटा दिया जाए।