गाजियाबाद में 4 साल की मासूम का रेप करके मर्डर करने वाला दरिंदा मुठभेड़ में गिरफ्तार
गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गौरव प्रजापति के रूप में हुई है, जिसने पूछताछ के दौरान बच्ची की हत्या करने की बात कबूल की है।
हत्या करके खून से सना रुमाल झाड़ियों में फेंका
पुलिस के अनुसार, थाना नंदग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 129/26 के तहत आरोपी गौरव प्रजापति से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उसने खुलासा किया कि उसने नाबालिग बच्ची की हत्या की थी और घटना के बाद अपने खून से सने हाथ एक रुमाल से साफ कर उसे घटनास्थल के पास झाड़ियों में फेंक दिया था।
सबूत बरामद करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग
आरोपी की निशानदेही पर सबूत बरामद करने के लिए पुलिस टीम उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने पहले से छिपाए गए अवैध हथियार से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई।
मुठभेड़ में आरोपी को लगी 2 गोलियां
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल गाजियाबाद भेजा गया है। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम श्री जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें हत्या के पीछे की वजह और अन्य संभावित पहलुओं को खंगाला जा रहा है।
लापता बच्ची की नंदग्राम में मिली थी लाश
एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक, नंदग्राम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक चार साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सोमवार रात साढ़े आठ बजे डायल 112 को सूचना मिली कि नंदग्राम थानाक्षेत्र में एक बच्ची का शव पड़ा मिला है।
घर के बाहर खेलते-खेलते हो गई थी गायब
पुलिस ने लापता बच्ची के परिजनों को बुलाकर पहचान कराई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वह एकाएक लापता हो गई। बड़े भाई ने बहन को गायब देख पिता को फोन किया। परिवार के लोग ढूंढने निकले, लेकिन पता नहीं चला। देररात परिजनों के पास पुलिस का फोन आया कि एक बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला है। परिजन पहुंचे तो उसकी शिनाख्त बच्ची के रूप में की।
पड़ोसी ने दिया हैवानियत भरी वारदात को अंजाम
पुलिस के मुताबिक मृतक बच्ची का पिता पुताई का काम करता है। कॉलोनी में रहने वाले गौरव ने घटना को अंजाम दिया है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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