लोनी में सीवर नेटवर्क होगा मजबूत, 104 करोड़ की लागत से 15 वार्डों में बिछेगी लाइन

संक्षेप: लोनी में सीवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमृत योजना 2.0 के तहत 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 15 वार्डों में 70 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछेगी और दो लाख से अधिक लोगों को जल प्रदूषण से राहत मिलेगी।

लोनी में सीवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस लागत से लोनी के 15 वार्डों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। पंपिंग स्टेशन के जरिए इन्हें लोनी के 30 एमएलडी के एसटीपी से जोड़ा जाएगा।

लोनी में सीवर के गंदे पानी से हरियाली के नष्ट होने के संबंध में एनजीटी में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर एनजीटी ने सीवर नेटवर्क को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही छूटे हुए इलाकों में सीवर लाइन बिछाने का आदेश दिया था। इसी के आधार पर जल निगम ने पहले पार्ट में 66.36 करोड़ रुपये की लागत से अंकुर विहार और डीएलएफ इलाके में बीते साल काम शुरू कराया था।

दूसरे चरण के रूप में लोनी नगर पालिका परिषद के 15 वार्डों के लिए करीब 104 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर जल निगम ने डाल दिया है। अमृत योजना 2.0 के तहत जल्द ही इसे स्वीकृति मिलने वाली है। इसके बाद राज्य सरकार से बजट जारी होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना में 15 वार्डों में 70 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा मेन लाइन डालकर सभी इलाकों को लोनी की एसटीपी से जोड़ जाएगा, जहां इसे शोधित किया जाएगा।