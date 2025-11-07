Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad loni sewer network strengthening 104 crore 15 wards
लोनी में सीवर नेटवर्क होगा मजबूत, 104 करोड़ की लागत से 15 वार्डों में बिछेगी लाइन

लोनी में सीवर नेटवर्क होगा मजबूत, 104 करोड़ की लागत से 15 वार्डों में बिछेगी लाइन

संक्षेप: लोनी में सीवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमृत योजना 2.0 के तहत 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 15 वार्डों में 70 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछेगी और दो लाख से अधिक लोगों को जल प्रदूषण से राहत मिलेगी।

Fri, 7 Nov 2025 05:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, लोनी
share Share
Follow Us on

लोनी में सीवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस लागत से लोनी के 15 वार्डों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। पंपिंग स्टेशन के जरिए इन्हें लोनी के 30 एमएलडी के एसटीपी से जोड़ा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोनी में सीवर के गंदे पानी से हरियाली के नष्ट होने के संबंध में एनजीटी में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर एनजीटी ने सीवर नेटवर्क को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही छूटे हुए इलाकों में सीवर लाइन बिछाने का आदेश दिया था। इसी के आधार पर जल निगम ने पहले पार्ट में 66.36 करोड़ रुपये की लागत से अंकुर विहार और डीएलएफ इलाके में बीते साल काम शुरू कराया था।

दूसरे चरण के रूप में लोनी नगर पालिका परिषद के 15 वार्डों के लिए करीब 104 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर जल निगम ने डाल दिया है। अमृत योजना 2.0 के तहत जल्द ही इसे स्वीकृति मिलने वाली है। इसके बाद राज्य सरकार से बजट जारी होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना में 15 वार्डों में 70 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा मेन लाइन डालकर सभी इलाकों को लोनी की एसटीपी से जोड़ जाएगा, जहां इसे शोधित किया जाएगा।

दो लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा

इस योजना में करीब 27 हजार मकानों को सीवर कनेक्शन दिया जाएगा। इससे दो लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। सीवर लाइन डाले जाने के बाद नालों के जरिये गंदा पानी नदियों गिरने से रुकेगा। इससे जल प्रदूषण कम होगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Ghaziabad News Loni
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।