Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाय काटने की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम पर हमला, भाजपा MLA बोले- इन जिहादियों को कुचलकर रख देंगे

Apr 20, 2026 04:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

Ghaziabad Loni news: महिला फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह का आरोप है- यहां अवैध मांस की दुकानें चल रही थीं, इनकी जांच करने आए तो भीड़ ने मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस पर लोनी विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा- अगर ये हमारी बहन-बेटियों और अधिकारियों पर हमला करेंगे, तो कुचलकर रख देंगे।

गाय काटने की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम पर हमला, भाजपा MLA बोले- इन जिहादियों को कुचलकर रख देंगे

Ghaziabad Loni news: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मीट की दुकान पर जांच करने पहुंचीं महिला फूड इंस्पेक्टर के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह का आरोप है- यहां अवैध मांस की दुकानें चल रही थीं। हमें गौकशी की शिकायत मिली थी। हम इनकी जांच करने आए तो भीड़ ने मेरे ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस पर लोनी विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा- अगर ये हमारी बहन-बेटियों और अधिकारियों पर हमला करेंगे, तो कुचलकर रख देंगे। ये योगी जी की सरकार है। 7 पीढ़ियां याद करेंगे इनकी।

मीट की दुकानों पर गौकशी करने की शिकायत

महिला फूड इंस्पेक्टर ने कहा- हमें सीएम सर के पोर्टल पर मुख्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें लोनी नहर रोड, मौलाना आजाद कॉलोनी में अवैध मीट की दुकानों और गौकशी की शिकायत मिली थी। इसका निस्तारण करने हम आए थे। हम गाड़ी से उतरकर दुकानों की तरफ गए, तो लोग मीट की दुकानें बंद करके भागने लगे। चेकिंग के दौरान राजू कसाई नामक व्यक्ति, जिसके बारे में शिकायत मिली थी, वो हमें देखकर दुकान बंद करके भागने लगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली HC के ट्रेनी वकील ने कनॉट प्लेस में होटल की 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान
ये भी पढ़ें:लेंसकार्ट शोरूम पहुंचे बजरंग दल के लोग, कलावा बांधकर लगाया तिलक; धमकी भी दी…

हमारे ड्राइवर के साथ की मारपीट

इस बीच उन लोगों ने हमें घेर लिया। ड्राइवर से नोट्स छीनने लगे और फिर उसे पकड़कर मारा। महिला इंस्पेक्टर ने बताया, वहां सबीना नामक महिला थी, जिसके कहने पर ये हुआ। इसके अलावा बिलाल नामक व्यक्ति भी था, जिसके कहने पर ये सब हुआ है। राजू पर कोई एक्शन न हो, इसलिए ही ये सब किया गया है। मेरे से केवल पेपर छीने हैं। इन दुकानों को हमारे विभाग की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

लोनी विधायक ने दोहराई गाय काटने की बात

इस मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि कोई गौतस्कर है, जो मांस की दुकान खोलकर अवैध मांस बिक्री का काम करता है। वो यहां गाय भी काटकर बेचता है। जांच करने पहुंची महिला अधिकारी ने किसी घर में छुप गईं। ड्राइवर को लोगों ने मारा है। विधायक ने कहा- हमने एसडीएम लोनी से कहा है कि नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं सकती, तो ये अवैध दुकानें कैसे चल रही हैं।

लोनी विधायक बोले- कुचलकर रख देंगे… 7 पीढ़ियां याद रखेंगी

विधायक ने कहा- अगर ये हमारी बहन-बेटियों और अधिकारियों पर हमला करेंगे, तो कुचलकर रख देंगे। ये योगी जी की सरकार है। 7 पीढ़ियां याद करेंगे इनकी। इन जिहादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि फूड इंस्पेक्टर एक बेटी है, वो अधिकारी बाद में है। उस पर हमला किया गया। वो खाना चेक कर रही है, ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी सब फरार है। विधायक ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करके एक्शन लेने की बात कही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।