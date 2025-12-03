Hindustan Hindi News
Ghaziabad lift broken from 4th floor four people injured anger and protest
जोर का झटका और नीचे जा गिरी, गाजियाबाद में अचानक टूटी लिफ्ट, चार घायल

संक्षेप:

गुस्साए लोगों ने बिल्डर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी की लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद बिल्डर न तो समय पर रखरखाव करता है और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाता है।

Wed, 3 Dec 2025 09:20 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर-12 स्थित कुणाल रेजिडेंसी में मंगलवार रात हादसा हो गया। सोसायटी की लिफ्ट चौथी मंजिल से टूटकर बेसमेंट में जा गिरी। हादसे के वक्त लिफ्ट में चार लोग सवार थे, जो जोरदार झटके के साथ नीचे गिरने से सहम गए और उन्हें गुम चोटें भी आईं। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने विजयनगर थाने में शिकायत देने की बात कही है।

जानकारी के मुताबिक आर-2/322 स्थित फ्लैट नंबर-नौ में रहने वाले 35 वर्षीय मनीष, उनकी 32 वर्षीय पत्नी गुंजन (32), आर-3/322 निवासी विनायक और आर-2/322 के फ्लैट नंबर-तीन में रहने वाले नमन मंगलवार रात लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। तभी अचानक लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया और केबिन तेजी से बेसमेंट में जा धंसा। चीख पुकार मचने पर स्थानीय निवासियों ने घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार कराया। हादसे के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई।

गुस्साए लोगों ने बिल्डर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी की लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद बिल्डर न तो समय पर रखरखाव करता है और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शुरुआती शिकायतों के बाद कुछ सुधार का आश्वासन मिला था, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल्डर पूरी तरह से उदासीन है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे की जानकारी मिलने पर बिल्डर से संपर्क किया गया तो उनकी ओर से कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। नाराज निवासियों ने इसके बाद थाना विजयनगर में बिल्डर के खिलाफ शिकायत देने की बात कही है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि घटना के संबंध में थाने पर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
