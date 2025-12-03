जोर का झटका और नीचे जा गिरी, गाजियाबाद में अचानक टूटी लिफ्ट, चार घायल

संक्षेप: गुस्साए लोगों ने बिल्डर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी की लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद बिल्डर न तो समय पर रखरखाव करता है और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाता है।

गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर-12 स्थित कुणाल रेजिडेंसी में मंगलवार रात हादसा हो गया। सोसायटी की लिफ्ट चौथी मंजिल से टूटकर बेसमेंट में जा गिरी। हादसे के वक्त लिफ्ट में चार लोग सवार थे, जो जोरदार झटके के साथ नीचे गिरने से सहम गए और उन्हें गुम चोटें भी आईं। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने विजयनगर थाने में शिकायत देने की बात कही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक आर-2/322 स्थित फ्लैट नंबर-नौ में रहने वाले 35 वर्षीय मनीष, उनकी 32 वर्षीय पत्नी गुंजन (32), आर-3/322 निवासी विनायक और आर-2/322 के फ्लैट नंबर-तीन में रहने वाले नमन मंगलवार रात लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। तभी अचानक लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया और केबिन तेजी से बेसमेंट में जा धंसा। चीख पुकार मचने पर स्थानीय निवासियों ने घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार कराया। हादसे के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई।

गुस्साए लोगों ने बिल्डर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी की लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद बिल्डर न तो समय पर रखरखाव करता है और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शुरुआती शिकायतों के बाद कुछ सुधार का आश्वासन मिला था, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल्डर पूरी तरह से उदासीन है।