गाजियाबाद में और महंगी होगी जमीन, 15 फीसदी तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट

गाजियाबाद जिले में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसमें दस से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है। सितंबर के पहले सप्ताह में नई दर जारी करने के बाद इस पर आपत्तियां मांगी जा सकती हैं। अक्टूबर से नए सर्किल रेट लागू होंगे।

Sun, 31 Aug 2025 06:12 AM

गाजियाबाद जिले में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसमें दस से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है। सितंबर के पहले सप्ताह में नई दर जारी करने के बाद इस पर आपत्तियां मांगी जा सकती हैं। अक्टूबर से नए सर्किल रेट लागू होंगे।

गाजियाबाद में शहर के विस्तार के साथ जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खासकर मेन रोड के किनारे जमीन का बाजार भाव सर्किल रेट से कई गुना अधिक है। लोग जमीन खरीदते समय स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट के अनुसार देते हैं, लेकिन असल में जमीन कई गुना अधिक रकम में खरीदते हैं। पिछले साल सितंबर में पांच से दस फीसदी तक की वृद्धि की गई। इस बार दस से लेकर 15 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है।

एसडीएम स्तर पर इसका पूरा सर्वे कराया गया था। निबंधन विभाग ने नए सर्किल रेट का खाका तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में इसे प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

पिछले साल सितंबर में हुई थी वृद्धि : पिछले साल सितंबर में सर्किल रेट में वृद्धि की गई थी। अभी सर्किल रेट बढ़े एक साल पूरा नहीं हुआ है। नियमानुसार एक साल बाद ही दर बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे में नए सर्किल रेट अक्टूबर में लागू होने की संभावना है।

सहायक निबंधन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि नए सर्किल रेट तय कराने के लिए सर्वेक्षण हो गया है। इसे जल्द लागू करने की तैयारी का जा रही है। नए सर्किल रेट तय होने से बाजार में ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा।

कृषि भूमि पर रखा गया ध्यान इस बार सर्किल रेट बढ़ाते समय कृषि भूमि का विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि भूमि के सर्किल रेट में काफी हद तक बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसानों की इससे राहत मिले।

इन बिंदुओं पर हुआ सर्वे 1. जिन क्षेत्र में बाजार दर सर्किल रेट से अधिक है, उनकी जांच कर तय किया गया कि कितना सर्किल रेट बढ़ाया जा सकता है।

2. ऐसे क्षेत्र या मुख्य मार्ग जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा, उन क्षेत्रों में नए सेगमेंट का प्रस्ताव रखा गया है।

3. राष्ट्रीय, राज्य, जनपदीय और लिंक मार्ग पर पड़ने वाली कृषि भूमि क्षेत्र की जांच की गई कि वहां व्यावसायिक गतिविधि तो नहीं चल, उसी अनुसार रेट तय किया गया है।

4. आबादी वाले क्षेत्रों के खसरा नंबरों की जांच की गई। उन क्षेत्र में सर्किल रेट और बाजार भाव के अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है।

5. जमीनों के गाटा संख्या खोलकर उनके सर्किल रेट और उनमें किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, उसकी जांच की गई है।

शहर में इस समय प्रमुख स्थानों के सर्किल रेट स्थान - सर्किल रेट कौशांबी - 85,000-1,13,000

वैशाली - 77,000-85,000

इंदिरापुरम - 80,000-84,000

वसुंधरा - 66,000-78,000

कविनगर - 55,200-62,400

नेहरूनगर - 51,600-60,000

बजरिया - 84,000

क्रॉसिंग रिपब्लिक - 22,000-27,000

राजनगर एक्सटेंशन - 28,000-31,000

खोड़ा - 25,000

डासना - 15,000

मेन रोड के आसपास गांधी नगर - 1,44,000

अंबेडकर रोड - 1,44,000

चौपला मंदिर - 1,95,600

जीटी रोड - 81,600

लिंक रोड - 84,000