बारिश-बाढ़ के बाद अब नई मुसीबत, गाजियाबाद में तीन दिन से बिजली गुल

गाजियाबाद की एक सोसाइटी में पिछले तीन दिनों से बिजली गुल होने के कारण निवासियों ने प्रदर्शन किया है, जिससे लोगों को लिफ्ट, पानी और गर्मी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी में तीन दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप था कि बीते मंगलवार से बिजली नहीं आ रही है। इस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। लाइट नहीं आने से लिफ्ट भी बंद है। पानी की भी किल्लत हो गई है। मेंटीनेंस टीम अब तक फॉल्ट नहीं ढूंढ सकी है। राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी में मंगलवार को देर रात 11 बजे बिजली अचानक चली गई थी। इसके बाद से शुक्रवार तक सोसाइटी में बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी। मंगलवार की रात से बुधवार तक लगातार डीजी से बिजली सप्लाई की गई। गुरुवार को डीजी भी बैठ गया। इससे गर्मी में बेहाल स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को सोसाइटी के गेट पर रोष व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। 70 घंटे से अधिक की बिजली कटौती से नाराज स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बिजली आपूर्ति ठप होने से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

बिजली नहीं आने से लिफ्ट भी बंद बिजली नहीं रहने से लिफ्ट भी बंद है। इससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने से पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। इससे परेशानी और बढ़ गई। लोगों ने बताया कि पिछले कुछ माह पहले ही सोसाइटी में एओए गठित हुई है। इसके बाद भी बिल्डर उन्हें हैंडओवर नहीं कर रहा है और न ही उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहा है। इस संबंध में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता ललित कुमार ने बताया कि निगम की लाइन सुचारू है। सोसाइटी का आंतरिक फॉल्ट है। एओए सचिव प्रशांत पांडे ने बताया कि मेंटीनेंस की टीम के साथ बिजली सुचारू करने में जुटे हुए हैं। फॉल्ट को ढूंढा रहा है।

राजनगर एक्सटेंशन में स्थित केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी में तीन दिन से बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजी से कुछ घंटे आपूर्ति की गई, लेकिन वह भी बंद हो गया। इससे समस्या और गंभीर हो गई। खासकर बच्चों को पढ़ाई करने में भी काफी कठिनाई हुई।

स्थानीय निवासी एनडी शर्मा ने बताया कि मंगलवार से बिजली नहीं आने से परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं आने से लिफ्ट भी नहीं चल पा रही है। इस वजह से लोगों को अपने फ्लैट में आने जाने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी वरिष्ठ नागरिकों को होती है जो इतने मंजिल तक सीढ़ियों से जाने में असमर्थ है। उन्हें भी 21 मंजिल तक अपने घर में जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा।

वसुंधरा इलाके में तार टूटने से घंटों बिजली आपूर्ति बाधित वसुंधरा सेक्टर 10 सी में गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे 11 केवी की लाइन का तार टूट गया। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। स्थानीय निवासी अजय त्यागी ने बताया कि सुबह करीब साढ़े छह बजे 11 केवी की लाइन का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा और करीब 10 मिनट तक उसमें आग जलती रही। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एक घंटे बाद जब बिजली विभाग से संपर्क हुआ तब करीब 10 बजे सुबह विभाग की टीम ने पहुंचकर तार की मरम्मत करने का काम शुरू किया। इसके करीब एक घंटे बाद ही मरम्मत किए गए तार में दोबारा फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति दोबारा बाधित हो गई।

करीब 12 घंटे बाद बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू हुई। इस दौरान क्षेत्रवासियों को गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। वहीं, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 33 केवी की लाइन में फॉल्ट आने से करीब छह घंटे तक आपूर्ति ठप रही। इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी, शालीमार गार्डन और गिरधर एंक्लेव में ट्रिपिंग की समस्या के चलते शुक्रवार को चार घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली के बिना लोगों को समय काटना मुश्किल हो गया। इन्वर्टर डाउन होने से लोग परेशान हुए। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग से मांग की है कि बिजली व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार किया जाए