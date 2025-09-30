ghaziabad kite students made female robot receptionist english talking up international trade show गाजियाबाद के छात्रों ने बनाई 'अनुष्का' रोबोट, फर्राटेदार अंग्रेजी में करेगी रिसेप्शन का काम, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद के काइट कॉलेज के दो छात्रों, हर्ष चिल्लर और पीयूष खन्ना ने मिलकर एक महिला रोबोट 'अनुष्का' तैयार की है, जिसका प्रदर्शन यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में किया गया और यह रोबोट साड़ी पहनकर फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करते हुए रिसेप्शनिस्ट का काम बखूबी करती है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, ब्रिजेश कुमार। ग्रेटर नोएडाTue, 30 Sep 2025 08:00 AM
गाजियाबाद के दो छात्रों ने एक महिला रोबोट ‘अनुष्का’ बनाया है। ‘अनुष्का’ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और रिसेप्शन का काम बखूबी करती है। छात्र अब इसका अपग्रेड मॉडल बनाने में जुटे हैं।

इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोमवार को महिला रोबोट ‘अनुष्का’ का प्रदर्शन किया गया। गाजियाबाद के काइट कॉलेज के छात्र हर्ष चिल्लर और पीयूष खन्ना ने मिलकर इस महिला रोबोट को तैयार किया है। साड़ी और साज श्रृंगार से लैस महिला रोबोट ‘अनुष्का’ ट्रेड शो में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस महिला रोबोट का रिसेप्शनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलेज में रोबोट ‘अनुष्का’को रिसेप्शनिस्ट जिम्मेदारी दी गई है। एडमिशन के लिए आने वाले लोगों से महिला रोबोट अनुष्का फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करती है। इस रोबोट की खासियत यह है कि यह सामने वाले व्यक्ति की बातों का जवाब देती है।

एडमिशन के बारे में उसे बताती है, कितनी सीट है, इसके बारे में भी इसके पास जानकारी है। कॉलेज के कुछ प्रोफेसर और एचओडी का नाम भी इसे पता है। कॉलेज के प्रोफेसर अतुल कुमार ने बताया कि महिला रोबोट ‘अनुष्का’ को तैयार करने के लिए हार्डवेयर का काम उन्होंने खुद किया। एक अन्य फैकल्टी डॉक्टर शुभम शुक्ला इसके कोऑर्डिनेटर हैं।