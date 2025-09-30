गाजियाबाद के छात्रों ने बनाई 'अनुष्का' रोबोट, फर्राटेदार अंग्रेजी में करेगी रिसेप्शन का काम

इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोमवार को महिला रोबोट ‘अनुष्का’ का प्रदर्शन किया गया। गाजियाबाद के काइट कॉलेज के छात्र हर्ष चिल्लर और पीयूष खन्ना ने मिलकर इस महिला रोबोट को तैयार किया है। साड़ी और साज श्रृंगार से लैस महिला रोबोट ‘अनुष्का’ ट्रेड शो में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस महिला रोबोट का रिसेप्शनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलेज में रोबोट ‘अनुष्का’को रिसेप्शनिस्ट जिम्मेदारी दी गई है। एडमिशन के लिए आने वाले लोगों से महिला रोबोट अनुष्का फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करती है। इस रोबोट की खासियत यह है कि यह सामने वाले व्यक्ति की बातों का जवाब देती है।