गाजियाबाद के करीम होटल में थूक कर बना रहा था रोटी, कारीगर की घिनौनी हरकत देखिए; VIDEO

गाजियाबाद के एक होटल में तंदूरी रोटी बनाते समय एक कारीगर का उस पर थूक लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी कारीगर फरार है।

होटल में रोटी बनाते वक्त थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के विजय विहार इलाके का है। जहां करीम होटल का तंदूर कारीगर रोटी को सेंकने से ठीक पहले उस पर थूक लगाते हुए दिखा। इसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं कारीगर फरार है।

पुलिस ने होटल मालिक को किया गिरफ्तार इस मामले में दिल्ली के राहुल पचौरी ने होटल मालिक और कारीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही विजय विहार थाने की टीम हरकत में आ गई। वायरल वीडियो के आधार पर IPC की धारा 272 (खाद्य प्रदूषण) और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने होटल मालिक शाहरुख को हिरासत में ले लिया है। वहीं रोटी पर थूकने वाले कारीगर की तलाश जारी है।

'होटल पर लगे ताला' शिकायतकर्ता राहुल पचौरी ने बताया कि पिछले साल भी इसी होटल से ऐसी ही शिकायत सामने आई थी। लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को पचौरी को सूचना मिली की होटल का एक कारीगर थूक लगाकर रोटियां बना रहा है। इसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने होटल बंद करा दिया है। पचौरी ने कहा कि हमारी मांग है कि इस तरह के जिहादी मानसिकता के होटलों पर ताला लगना चाहिए।