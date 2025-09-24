Ghaziabad Karim Hotel in Hot Water as Chef Caught Spitting on Roti in Viral Video गाजियाबाद के करीम होटल में थूक कर बना रहा था रोटी, कारीगर की घिनौनी हरकत देखिए; VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Karim Hotel in Hot Water as Chef Caught Spitting on Roti in Viral Video

गाजियाबाद के करीम होटल में थूक कर बना रहा था रोटी, कारीगर की घिनौनी हरकत देखिए; VIDEO

गाजियाबाद के एक होटल में तंदूरी रोटी बनाते समय एक कारीगर का उस पर थूक लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी कारीगर फरार है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 24 Sep 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद के करीम होटल में थूक कर बना रहा था रोटी, कारीगर की घिनौनी हरकत देखिए; VIDEO

होटल में रोटी बनाते वक्त थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के विजय विहार इलाके का है। जहां करीम होटल का तंदूर कारीगर रोटी को सेंकने से ठीक पहले उस पर थूक लगाते हुए दिखा। इसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं कारीगर फरार है।

पुलिस ने होटल मालिक को किया गिरफ्तार

इस मामले में दिल्ली के राहुल पचौरी ने होटल मालिक और कारीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही विजय विहार थाने की टीम हरकत में आ गई। वायरल वीडियो के आधार पर IPC की धारा 272 (खाद्य प्रदूषण) और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने होटल मालिक शाहरुख को हिरासत में ले लिया है। वहीं रोटी पर थूकने वाले कारीगर की तलाश जारी है।

'होटल पर लगे ताला'

शिकायतकर्ता राहुल पचौरी ने बताया कि पिछले साल भी इसी होटल से ऐसी ही शिकायत सामने आई थी। लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को पचौरी को सूचना मिली की होटल का एक कारीगर थूक लगाकर रोटियां बना रहा है। इसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने होटल बंद करा दिया है। पचौरी ने कहा कि हमारी मांग है कि इस तरह के जिहादी मानसिकता के होटलों पर ताला लगना चाहिए।

गाजियाबाद में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले मार्च महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कारीगर रोटी बनाते वक्त थूकता हुआ दिखा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।