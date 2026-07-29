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गाजियाबाद: ससुराल आए युवक की लाश जंगल में पेड़ से लटकी मिली, मोबाइल से हुई पहचान

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव के जंगल में ससुराल आए 26 वर्षीय युवक अरमान का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल फोन के जरिए हुई। पुलिस के अनुसार वह तीन दिन से ससुराल में रह रहा था और बुधवार सुबह बिना बताए घर से निकला था। मामले की जांच जारी है।

गाजियाबाद: ससुराल आए युवक की लाश जंगल में पेड़ से लटकी मिली, मोबाइल से हुई पहचान
गाजियाबाद में ससुराल आए युवक की लाश जंगल में पेड़ से लटकी मिली

चन्द्रशेखर त्यागी, गाजियाबाद

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल फोन के आधार पर की गई।

पेड़ से लटकी मिली लाश से फैली सनसनी

पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर भोजपुर के गांव कलछीना स्थित जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए, लेकिन शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी।

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2 साल पहले हुई थी शादी

जांच के दौरान पुलिस को युवक की जेब से मोबाइल फोन मिला। मोबाइल के जरिए उसकी पहचान 26 वर्षीय अरमान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, अरमान हरियाणा का रहने वाला था। करीब दो वर्ष पहले उसका निकाह कलछीना स्थित मैढ़या निवासी एक युवती से हुआ था।

तीन दिन से ससुराल में रह रहा था

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अरमान पिछले तीन दिनों से अपनी ससुराल में रह रहा था। बुधवार सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। इसके बाद शाम को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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