गाजियाबाद: ससुराल आए युवक की लाश जंगल में पेड़ से लटकी मिली, मोबाइल से हुई पहचान
गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव के जंगल में ससुराल आए 26 वर्षीय युवक अरमान का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल फोन के जरिए हुई। पुलिस के अनुसार वह तीन दिन से ससुराल में रह रहा था और बुधवार सुबह बिना बताए घर से निकला था। मामले की जांच जारी है।
चन्द्रशेखर त्यागी, गाजियाबाद
गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल फोन के आधार पर की गई।
पेड़ से लटकी मिली लाश से फैली सनसनी
पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर भोजपुर के गांव कलछीना स्थित जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए, लेकिन शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी।
2 साल पहले हुई थी शादी
जांच के दौरान पुलिस को युवक की जेब से मोबाइल फोन मिला। मोबाइल के जरिए उसकी पहचान 26 वर्षीय अरमान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, अरमान हरियाणा का रहने वाला था। करीब दो वर्ष पहले उसका निकाह कलछीना स्थित मैढ़या निवासी एक युवती से हुआ था।
तीन दिन से ससुराल में रह रहा था
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अरमान पिछले तीन दिनों से अपनी ससुराल में रह रहा था। बुधवार सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। इसके बाद शाम को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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