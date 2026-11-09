गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप के ऊपर कर्मचारी ने फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के डासना गेट इलाके में सोमवार को आभूषण की दुकान के ऊपर बने स्थान पर कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
गाजियाबाद, योगेंद्र सागर
गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के डासना गेट इलाके में सोमवार को आभूषण की दुकान के ऊपर बने स्थान पर कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी का शव फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 38 वर्षीय अंकित वर्मा के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मेरठ के मवाना थानाक्षेत्र के बड़ा गांव का रहने वाला थे। वर्तमान में डासना गेट क्षेत्र की पक्की मोरी में रह रहे थे। अंकित दिल्ली गेट स्थित कृष्णा ज्वेलर्स पर कर्मचारी थे। सोमवार को दुकान मालिक दीपक गुप्ता ने डासना गेट चौकी पहुंचकर बताया कि दुकान के ऊपर बने स्थान पर कर्मचारी अंकित ने फंदा लगा लिया है।
सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, जिससे घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें। एसीपी कोतवाली के मुताबिक अंकित ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। उनके परिजनों और दुकान पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
आपको बताते चलें कि सेंट्रल नोएडा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी करने वाले तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वाट टीम और बिसरख थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 55 किलो 124 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस के अनुमान के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 55 लाख रुपये है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार और तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं।
केंद्रीय नोएडा के पुलिस उपायुक्त श्री प्रवीन रंजन सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि, स्वाट टीम और बिसरख थाना पुलिस ने स्थानीय खुफिया सूचना तथा बीट पुलिसिंग से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस टीम ने निर्माणाधीन बिल्डिंग गोल्डन ग्रैंड रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आलम खान (30), वसीम (26) और लक्ष्य राठौर (19) के रूप में हुई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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