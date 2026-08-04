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चाकू की नोक पर जमीन पर गिराकर बरसाए थप्पड़-घूंसे… दूसरे धर्म के बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को पीटा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक युवती को थप्पड़ मारता और हाथ में चाकू लिए दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों पिछले दो साल से रिश्ते में थे और आपसी विवाद के बाद घटना हुई। मामले की जांच जारी है।

चाकू की नोक पर जमीन पर गिराकर बरसाए थप्पड़-घूंसे… दूसरे धर्म के बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को पीटा
दूसरे धर्म के बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को पीटा

डॉ. महकार, गाजियाबाद

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक युवक के हाथ में चाकू है। वह लड़की को बुरी तरह थप्पड़-घूंसे मारता है और जमीन पर पटक देता है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दोनों दो साल से प्रेम संबंध में थे

पुलिस के मुताबिक, युवती मॉल के एक रेस्तरां में काम करती है। वहीं, आरोपी युवक भी इसी मॉल में दूसरी जगह नौकरी करता है। दोनों के बीच पिछले करीब दो साल से प्रेम संबंध था। उनकी पहचान दो साल पहले नोएडा सेक्टर-62 की एक फैक्टरी में साथ काम करने के दौरान हुई थी।

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इसलिए शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवती की किसी अन्य युवक से बातचीत को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे युवक युवती से बात करने उसके रेस्तरां पहुंचा। वहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

लड़की पर चाकू से किया हमला, बरसाए थप्पड़

पुलिस का कहना है कि विवाद के दौरान युवक ने रेस्तरां में रखा चाकू उठाकर खुद पर हमला करने की कोशिश की। युवती ने उसे रोकने और चाकू छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान युवक ने युवती को कई थप्पड़ मार दिए। घटना के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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युवक-युवती की हुई पहचान, जांच-पूछताछ जारी

वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने पर इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सहायक पुलिस आयुक्त (इंदिरापुरम) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि युवक और युवती दोनों की पहचान कर ली गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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