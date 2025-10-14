Hindustan Hindi News
देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन?

संक्षेप: अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था, लेकिन इसके बाद से ही एक्यूआई में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। यही कारण है कि मंगलवार को गाजियाबाद देश का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका बन गया।

Tue, 14 Oct 2025 09:27 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
कूड़े और धूल पर रोक न लग पाने से गाजियाबाद मंगलवार को देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। यहां का एक्यूआई 261 दर्ज किया गया, जो देश के 241 शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा। वहीं नोएडा (251) दूसरे और बहादुरगढ़ (229) तीसरे स्थान पर था। इस बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण भी लागू हो गया है, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था, लेकिन इसके बाद से ही एक्यूआई में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। यही कारण है कि मंगलवार को गाजियाबाद देश का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका बन गया। दिवाली से पहले ही सांसों पर संकट बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में भी एक्यूआई के 200 से अधिक होने के कारण ग्रैप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के पहले चरण की पाबंदी लागू हो गई हैं। पेट्रोल-डीजल के अवधि पूरी कर चुके वाहनों पर पाबंदी के साथ जिले में बड़े स्तर पर लगे कूड़े के ढेर को खत्म करना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती होगी। रोजाना लगाई जा रही कूड़े में आग से निपटने के लिए भी गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके अलावा निर्माण सामग्री व मलबे को भी ढककर रखना होगा। जिले में

बीते साल भी इसी दिन लागू हुआ था ग्रैप

ग्रैप की पाबंदियां इस मौसम में पिछले साल भी इसी दिन यानी 14 अक्तूबर को लागू हुई थीं। पहले चरण की पाबंदियां लागू होने पर भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं हुआ था। वहीं साल 2023 में छह अक्तूबर और साल 2022 में पांच अक्तूबर ग्रैप पहली बार लागू हुआ था। ग्रैप के मानकों का पालन नहीं हुआ तो जल्द ही दूसरे व तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथिलेश कुमार ने कहा, आग लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी। सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सफाई के बाद सड़कों से कूड़े का उठान कराया जाए। वहीं यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने कहा, ग्रैप के पहले चरण की पाबंदी लागू होने से पहले ही टीमों को सक्रिय कर दिया गया था। निरीक्षण कर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

