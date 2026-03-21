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चमकेंगे गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके, ऐप पर एक फोटो से दूर होगी गंदगी

Mar 21, 2026 03:36 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नतिन कौशिक, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों में साफ-सफाई सुधारने के लिए यूपीसीडा एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है। इसके जरिए उद्यमी गंदगी की फोटो और शिकायतें सीधे अपलोड कर सकेंगे जिनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। 

चमकेंगे गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाके, ऐप पर एक फोटो से दूर होगी गंदगी

गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाकों में सफाई व्यवस्था पर ऐप के जरिये नजर रखने की तैयारी की जा रही है। यूपीसीडा अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों को ऐप से जोड़ने में जुटा है। नई व्यवस्था के बाद क्षेत्र में गंदगी होने पर इसकी फोटो अपलोड होगी, फिर विभाग की तरफ से तुरंत सफाई कराई जा सकेगी। गाजियाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की 45 हजार से अधिक मैन्यूफैक्चर इकाइयां हैं।

यूपीसीडा ने 12 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए

गाजियाबाद जिले में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 12 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। जबकि अन्य दूसरे विभागों या निजी विकासकर्ताओं ने विकसित किए हैं। यूपीसीडा अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी गंदगी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

ऐप पर डाल सकेंगे फोटो, दर्ज करा सकेंगे शिकायत

इसे ध्यान में रखकर अब यूपीसीडा सभी औद्योगिक क्षेत्रों को ऐप से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यूपीसीडा के अधिकारी बताते हैं कि उद्यमियों को अपने औद्योगिक क्षेत्र में यदि कोई शिकायत होगी या गंदगी की दिक्कत होगी तो वह इस ऐप पर फोटो या अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

क्षेत्र में साफ सफाई समेत अन्य सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध

अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलते ही विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर उसका निस्तारण किया जाएगा। इससे क्षेत्र में साफ सफाई समेत अन्य सुविधाएं भी मुहैया हो सकेंगी। इससे उद्यमियों को भी फायदा होगा।

व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनेंगे

यूपीसीडा के अधिकारी बताते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों के व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनाए जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जोड़ते हुए भी एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप पर भी साफ सफाई समेत अन्य शिकायत की जा सकती है, ताकि उद्यमियों को होने वाली दिक्कतों का तुरंत निस्तारण कराया जा सके।

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यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्र

कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, साउथ साइड जीटी रोड, साहिबाबाद साइट चार, मेरठ रोड साइट तीन व सेक्टर 22, उद्योग कुंज, एमजी रोड, लोनी रोड, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र, मुकंद नगर, मेनापुर औद्योगिक क्षेत्र, मोदीनगर औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की समस्या की शिकायत अब ऐप पर की जा सकती है।

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शिकायतों का तुरंत होगा निस्तारण

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप कुमार सत्यार्थी ने कहा कि यूपीसीडा अपने औद्योगिक क्षेत्रों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है। सफाई की समस्या का समाधान के लिए ऐप तैयार कराए जा रहे हैं। इससे उद्यमियों की शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो सकेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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