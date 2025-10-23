Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में एक पटाखे से कैसे लगी पूरी बिल्डिंग में आग? पीड़ित ने बताई आंखोदेखी

संक्षेप: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पटाखे फोड़ने से निकली चिंगारी एक बिल्डिंग में बड़े हादसे का कारण बन गई, जहां एक निवासी के फ्लैट में इन्वर्टर से टकराने के बाद आग फैल गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया।

Thu, 23 Oct 2025 09:44 AM
Anubhav Shakya
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबााद
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक छोटा-सा पटाखा एक बड़े हादसे का कारण बन गया। स्थानीय निवासी दीपक त्यागी के फ्लैट में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। दीपक ने बताया कि मेरे फ्लैट में सबसे पहले आग लगी। एक पटाखा मेरे इन्वर्टर से टकराया। यह हादसा उस समय हुआ, जब बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे।

RWA अध्यक्ष की चेतावनी बेअसर

बिल्डिंग के नीचे पटाखे फोड़ने वालों में जितेंद्र और राजीव नाम के दो लोग शामिल थे। दीपक के मुताबिक, "जितेंद्र हमारी बिल्डिंग से थोड़ी दूर रहता है, लेकिन वह और राजीव मिलकर पटाखे फोड़ रहे थे।" इस दौरान रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष अशोक त्यागी ने दोनों को ऐसा करने से मना किया। लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जितेंद्र और राजीव ने उनसे बहस शुरू कर दी। एक लापरवाही भरा पटाखा सीधे दीपक के फ्लैट की बालकनी में रखे इन्वर्टर से जा टकराया।

आग बुझाने की कोशिश नाकाम

दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि वे काबू से बाहर हो गईं। दीपक ने कहा, "लपटें बहुत भयानक थीं। आग मेरे पूरे घर में फैल गई और फिर पूरी बिल्डिंग में।" आग की चपेट में आने से बिल्डिंग में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
