गाजियाबाद में एक पटाखे से कैसे लगी पूरी बिल्डिंग में आग? पीड़ित ने बताई आंखोदेखी

संक्षेप: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पटाखे फोड़ने से निकली चिंगारी एक बिल्डिंग में बड़े हादसे का कारण बन गई, जहां एक निवासी के फ्लैट में इन्वर्टर से टकराने के बाद आग फैल गई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक छोटा-सा पटाखा एक बड़े हादसे का कारण बन गया। स्थानीय निवासी दीपक त्यागी के फ्लैट में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। दीपक ने बताया कि मेरे फ्लैट में सबसे पहले आग लगी। एक पटाखा मेरे इन्वर्टर से टकराया। यह हादसा उस समय हुआ, जब बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे।

RWA अध्यक्ष की चेतावनी बेअसर बिल्डिंग के नीचे पटाखे फोड़ने वालों में जितेंद्र और राजीव नाम के दो लोग शामिल थे। दीपक के मुताबिक, "जितेंद्र हमारी बिल्डिंग से थोड़ी दूर रहता है, लेकिन वह और राजीव मिलकर पटाखे फोड़ रहे थे।" इस दौरान रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष अशोक त्यागी ने दोनों को ऐसा करने से मना किया। लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जितेंद्र और राजीव ने उनसे बहस शुरू कर दी। एक लापरवाही भरा पटाखा सीधे दीपक के फ्लैट की बालकनी में रखे इन्वर्टर से जा टकराया।