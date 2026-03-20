गाजियाबाद में गली बंद कर इफ्तार पार्टी करने पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में एक गली को बंद कर इफ्तार पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं हिंदू रक्षा हिंदू रक्षा दल ने इसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है।
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में एक गली को बंद कर इफ्तार पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं हिंदू रक्षा हिंदू रक्षा दल ने इसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक गली को दोनों तरफ से बंद करके इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने शुक्रवार सुबह इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके उसी गली में हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी।
पिंकी चौधरी ने लिखा, गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरी गली को बंद करके यह जिहादी नमाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं है। हिन्दूरक्षादल खोड़ा अध्यक्ष सोनू शर्मा जी वहीं अपने मंदिर में हनुमान चालीसा करेंगे!
इसके बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो खोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विहार में मुर्गे वाली गली में 18 मार्च को हुए आयोजन का बताया जा रहा है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो के आधार पर पहचान कर इफ्तार पार्टी करने वाले शमीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नियमानुसार आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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