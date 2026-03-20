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गाजियाबाद में गली बंद कर इफ्तार पार्टी करने पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज

Mar 20, 2026 09:13 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में एक गली को बंद कर इफ्तार पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं हिंदू रक्षा हिंदू रक्षा दल ने इसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है।

गाजियाबाद में गली बंद कर इफ्तार पार्टी करने पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज

गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में एक गली को बंद कर इफ्तार पार्टी करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं हिंदू रक्षा हिंदू रक्षा दल ने इसी स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक गली को दोनों तरफ से बंद करके इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने शुक्रवार सुबह इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके उसी गली में हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी।

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पिंकी चौधरी ने लिखा, गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरी गली को बंद करके यह जिहादी नमाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं है। हिन्दूरक्षादल खोड़ा अध्यक्ष सोनू शर्मा जी वहीं अपने मंदिर में हनुमान चालीसा करेंगे!

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इसके बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो खोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विहार में मुर्गे वाली गली में 18 मार्च को हुए आयोजन का बताया जा रहा है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो के आधार पर पहचान कर इफ्तार पार्टी करने वाले शमीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नियमानुसार आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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