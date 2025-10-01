ghaziabad i love mahadev and i love yogi ji posters seen amid i love muhammad poster row know details 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में NCR में कहां लगे सीएम योगी और महादेव के पोस्टर?, Ncr Hindi News - Hindustan
'आई लव मोहम्मद' के जवाब में NCR में कहां लगे सीएम योगी और महादेव के पोस्टर?

आई लव मोहम्मद के जवाब में आज यहां आई लव महादेव और आई लव योगी जी के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इस 'पोस्टर वार' के कारण तनाव बढ़ गया है। यह विवाद मुरादनगर और मोदीनगर में हुई घटनाओं के बाद शुरू हुआ।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 1 Oct 2025 04:11 PM
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में आज यहां 'आई लव महादेव' और 'आई लव योगी' जी के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इस 'पोस्टर वार' के कारण तनाव बढ़ गया है। यह विवाद मुरादनगर और मोदीनगर में हुई घटनाओं के बाद शुरू हुआ, जहां सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संदेशों वाले पोस्टरों ने तनाव पैदा कर दिया था।

इन दो घटनाओं का जवाब हैं ये पोस्टर?

मुरादनगर की घटना: शनिवार को मुरादनगर की मलिकनगर कॉलोनी के निवासियों ने एक घर की रेलिंग पर "आई लव मुहम्मद" लिखे पोस्टर देखे। स्थानीय हिंदू समूहों, जिनमें बजरंग दल के सदस्य भी शामिल थे, ने इन पोस्टरों पर आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। स्टेशन अधिकारी अमित कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे, पोस्टरों को हटाया और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया।

मोदीनगर की घटना: मोदीनगर में एक अलग घटना में, सड़क के बीचों-बीच एक फ्लेक्स बोर्ड पर भी ऐसा ही संदेश (धार्मिक नारा) लगा हुआ मिला। बजरंग दल के अधिकारियों ने ACP अमित सक्सेना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ये पोस्टर भी हटा दिए गए।

दोनों पोस्टरों में क्या लिखा है?

एक पोस्टर 'आई लव महादेव' वाला है। इसमें भगवान शंकर के साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया ती तस्वीर लगी है। पिंकी भैया के हाथ में शिव जी की मूर्ति भी दिखाई गई है। दूसरा पोस्टर 'आई लव योगी जी' का है। इस पोस्टर में लिखा है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी जी पर ईश्वर ने कामल कर रखा है। पूरे भारत ने योगी मॉडल को बेमिसाल कर रखा है। योगी जी डरते नहीं किसी से,ऐसा हुनर व जिगर रखते हैं। अपने सख्त फैसलों से विपक्षियों को बेहाल कर रखा है।

अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत मामले दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं ताकि तनाव बढ़े नहीं और शांति बनी रहे। "आई लव महादेव" और "आई लव योगी जी" जैसे जवाबी पोस्टरों के सामने आने से यह विवाद और भड़क गया है, जिससे यह एक राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दा बन गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आग्रह किया है कि वे ऐसे पोस्टरों से भड़कें नहीं।