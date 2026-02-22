Hindustan Hindi News
बीवी बच्चों के बिना नहीं रह सकता; मायके से नहीं लौटी पत्नी तो पति ने लगा ली फांसी

Feb 22, 2026 07:09 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के प्रीत विहार कॉलोनी में शुक्रवार को एक शख्स ने पत्नी के दो साल से मायके से न लौटने पर दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में ससुर पर पत्नी को न भेजने का आरोप लगाया गया है।

गाजियाबाद के प्रीत विहार कॉलोनी में शुक्रवार को एक शख्स ने पत्नी के दो साल से मायके से न लौटने पर दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में ससुर पर पत्नी को न भेजने का आरोप लगाया गया है। मूलरूप से दिल्ली के करावल नगर अंकुर एनक्लेव के रहने वाले 32 वर्षीय अर्जुन की शादी करीब साढ़े तीन साल पहले बुलंदशहर, कल्याणपुर गांव में रहने वाली कविता के साथ हुई थी। शादी के बाद से अर्जुन पत्नी कविता के साथ अंकुर विहार थाना क्षेत्र की प्रीत विहार कॉलोनी में रहने लगा। दोनों को दो साल का बेटा है।

भाई सुमित ने बताया कि अर्जुन बाइक टैक्सी चलाता था और शराब पीने का आदी था। इसके चलते दंपति में अक्सर विवाद होता रहता था। गृहक्लेश के चलते भाई की पत्नी पिछले दो साल से मायके में रह रही थी। भाई पत्नी और बच्चे को लेने कई बार ससुराल गया, लेकिन पत्नी नहीं आई। इसके बाद शुक्रवार को कमरे की दीवार पर सुसाइड नोट लिखकर छत में लगे कुंदे से फंदा लगा लिया। आसपास के लोगों ने उन्हें मामले की जानकारी दी। सूचना पर वह दूसरे भाई वरुण के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों की सहायता से भाई को फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

दीवार पर लिखा सुसाइड नोट

कमरे की दीवार पर लिखा है कि मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपनी बीवी बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मेरा ससुर मेरे बीवी बच्चों को नहीं भेज रहा है। इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। वहीं, एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने शव को फंदे से उतार लिया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा मामले में शिकायत नहीं दी गई है। दीवार पर लिखे सुसाइड नोट की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

