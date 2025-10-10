ghaziabad husband murder wife lover conspiracy exposed पत्नी ने प्रेमी ने संग मिलकर कराई थी पति की हत्या; गाजियाबाद पुलिस ने किया साजिश का खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
पत्नी ने प्रेमी ने संग मिलकर कराई थी पति की हत्या; गाजियाबाद पुलिस ने किया साजिश का खुलासा

गाजियाबाद में आसिफ की हत्या का मसूरी पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर आसिफ की पत्नी और उसके प्रेमी ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादFri, 10 Oct 2025 07:18 AM
गाजियाबाद में आसिफ की हत्या का मसूरी पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर आसिफ की पत्नी और उसके प्रेमी ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार तीन आरोपियों की तलाश जारी है।

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि 7 अक्टूबर की रात मसूरी में रफीकाबाद रेलवे फाटक के पास कुछ लोगों ने डासना निवासी आसिफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वह अपनी दूसरी पत्नी जूही से मिलने जा रहा था। आसिफ के भाई भूरे उर्फ अनवर ने डासना निवासी रिहान, बिलाल और फरमान को नामजद करते हुए 2-3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।

एसीपी ने बताया कि गुरुवार को घटना का खुलासा करते हुए आसिफ की पत्नी अर्शी, उसके प्रेमी रिहान, बिलाल, जीशान,उवैश को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी का कहना है कि घटना में शामिल डासना निवासी गुलफाम, दानिश और फरमान फरार हैं।

पुलिस के मुताबिक रिहान ने 20 दिन पहले अपने साथियों बिलाल, जीशान, उवैश, गुलफाम और दानिश के साथ मिलकर आसिफ की हत्या को योजना तैयार की और बिलाल को आसिफ की मुखबिरी पर लगा दिया। घटना वाले दिन रिहान ने साथी बिलाल को आसिफ के घर के पास लगा दिया और वह खुद अन्य साथियों के साथ रफीकाबाद रेलवे फाटक पर घात लगाकर बैठ गया। रात करीब सवा आठ बजे जैसे ही आसिफ स्कूटी लेकर जूही से मिलने निकला, उसकी हत्या कर दी गई।

आसिफ के जेल जाने पर दोस्त से हो गई थी नजदीकी

एसीपी मसूरी के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आरोपी रिहान ने बताया कि आसिफ पूर्व में उसके ही मोहल्ले में रहता था। आसिफ पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। वर्ष 2024 में वह एक मामले में जेल चला गया था। आसिफ के जेल चले जाने के दौरान रिहान का उसके घर आना-जाना बढ़ गया और वह उसकी पत्नी अर्शी के नजदीक आ गया । वह एक-दूसरे के साथ रहने की योजना बनाने लगे।