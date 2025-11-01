शराब पीते समय नमकीन को लेकर हुआ झगड़ा, कैंची घोपकर कर डाली हत्या

गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में जहां सफाई कर्मी की सीने और पेट में कैंची मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव में आया उसका दोस्त भी कैंची लगने से घायल हो गया। उधर, हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद जहां हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पुलिस ने हत्याकांड में हत्यारोपी के अलावा उस दुकानदार मोहसिन को भी गिरफ्तार किया है जिसकी दुकान पर शराब पिलाई जा रही थी। आरोप है कि मोहसिन ने ही कैची मांगने पर हत्यारोपी पवन सिंह ठाकुर निवासी कृष्णा नगर बागू को दी थी। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम 39 वर्षीय रविंद्र वाल्मीकि है। वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं। मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई जितेंद्र सिंह बाल्मीकि पुत्र मदन लाल बाल्मीकि निवासी शिवपुरी सेक्टर नौ ने दर्ज कराई है।

मृतक पेशे से सफाई कर्मचारी था और परिवार के साथ शिवपुरी सेक्टर 9 में ही रहता था। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे रविंद्र अपने दोस्त सन्नी रॉबिन के साथ शिवपुरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचा। वह दोस्त के साथ ठेके के पास स्थित मोहसिन की दुकान पर शराब पी रहा था। इसी दौरान नमकीन को लेकर रविंद्र का वहीं पर शराब पी रहे पवन सिंह ठाकुर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया की दोनों में मारपीट तक हो गई। इसी बीच पवन सिंह ठाकुर ने दुकानदार मोहसिन से कैची मांगी। इस पर मोहसिन ने पवन सिंह ठाकुर को कैची दें दी। फिर पवन सिंह ने रविंद्र के सीने और पेट में कैंची घोंप दी। बीच बचाव में आया रविंद्र का दोस्त सन्नी रॉबिन भी कैंची लगने से घायल हो गया। घायल दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। उधर हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।