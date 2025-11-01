Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Horror Man Killed With Scissor while fight During drinking Liquor
शराब पीते समय नमकीन को लेकर हुआ झगड़ा, कैंची घोपकर कर डाली हत्या

शराब पीते समय नमकीन को लेकर हुआ झगड़ा, कैंची घोपकर कर डाली हत्या

संक्षेप: गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में जहां सफाई कर्मी की सीने और पेट में कैंची मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव में आया उसका दोस्त भी कैंची लगने से घायल हो गया।

Sat, 1 Nov 2025 02:53 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, नतिन कौशिक
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में जहां सफाई कर्मी की सीने और पेट में कैंची मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव में आया उसका दोस्त भी कैंची लगने से घायल हो गया। उधर, हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद जहां हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने हत्याकांड में हत्यारोपी के अलावा उस दुकानदार मोहसिन को भी गिरफ्तार किया है जिसकी दुकान पर शराब पिलाई जा रही थी। आरोप है कि मोहसिन ने ही कैची मांगने पर हत्यारोपी पवन सिंह ठाकुर निवासी कृष्णा नगर बागू को दी थी। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक का नाम 39 वर्षीय रविंद्र वाल्मीकि है। वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं। मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई जितेंद्र सिंह बाल्मीकि पुत्र मदन लाल बाल्मीकि निवासी शिवपुरी सेक्टर नौ ने दर्ज कराई है।

मृतक पेशे से सफाई कर्मचारी था और परिवार के साथ शिवपुरी सेक्टर 9 में ही रहता था। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे रविंद्र अपने दोस्त सन्नी रॉबिन के साथ शिवपुरी स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचा। वह दोस्त के साथ ठेके के पास स्थित मोहसिन की दुकान पर शराब पी रहा था। इसी दौरान नमकीन को लेकर रविंद्र का वहीं पर शराब पी रहे पवन सिंह ठाकुर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया की दोनों में मारपीट तक हो गई। इसी बीच पवन सिंह ठाकुर ने दुकानदार मोहसिन से कैची मांगी। इस पर मोहसिन ने पवन सिंह ठाकुर को कैची दें दी। फिर पवन सिंह ने रविंद्र के सीने और पेट में कैंची घोंप दी। बीच बचाव में आया रविंद्र का दोस्त सन्नी रॉबिन भी कैंची लगने से घायल हो गया। घायल दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। उधर हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Noida News Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।