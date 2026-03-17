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गाजियाबाद में हाईवे पर महिला को मारी टक्कर, लाश को रात भर कुचलती रहीं गाड़ियां

Mar 17, 2026 09:58 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रात भर सैकड़ों वाहन उसके शव को कुचलते रहे।

गाजियाबाद में हाईवे पर महिला को मारी टक्कर, लाश को रात भर कुचलती रहीं गाड़ियां

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। डीएमई पर गाजीपुर से पहले दिल्ली से मेरठ जाने वाली लेन पर रविवार देर रात एक महिला हादसे का शिकार हो गई। सुबह तक महिला की लाश को सैकड़ों वाहन कुचलते रहे। इससे सुबह तक शरीर के केवल अवशेष ही बचे। सोमवार सुबह करीब पांच बजे जब पुलिस को सूचना मिली, तो उन्होंने सड़क से अवशेषों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच और महिला की शिनाख्त करने में जुटी है।

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सुबह तक लाश को कुचलते रहे वाहन

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह तक महिला की लाश को सैकड़ों वाहनों ने कुचला। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी तब टीमें पांच बजे मौके पर पहुंचीं। पुलिस को महिला के केवल अवशेष ही मिले। पुलिस ने किसी तरह से अवशेषों को समेट कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह लगभग पौने पांच बजे डीएमई पर हादसे की सूचना मिली थी। फिलहाल मौके से मिले अवशेषों को जमा करके पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस की टीमें

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर मिले कपड़ों से अंदेशा लगाया जा रहा है कि शव महिला का होगा। सर्विलांस की दो टीमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। हालांकि, अभी तक किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस से परिजन के लापता होने की शिकायत भी नहीं की है। जांच की जा रही है।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, दो की मौत

वहीं ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित गढ़ी कटैया अंडरपास पर दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पावी सादकपुर में रहने वाले 25 वर्षीय जावेद ईंट का ट्रक चलाते थे। वह सोमवार तड़के करीब साढ़े चार बजे दिल्ली खजूरी से ईंट उतारकर आसिफ और हुसैन के साथ लौट रहे थे।

बुलंदशहर थाना अरनिया गांव गंगवाली के रहने वाले 38 वर्षीय लोकेश सीमेंट के ट्रक पर मजदूरी करते थे। वह टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भोपूरा में किराए के मकान में पत्नी शशि और तीन बच्चों आर्यन, दिपांशी और देव के साथ रहते थे। उनके भाई रतन लाल ने बताया कि रविवार रात भाई सीमेंट लेने के लिए ट्रक पर साथियों के साथ गया था।

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ट्रक में लदा था सीमेंट

ट्रक पर चालक, भाई लोकेश, सोनू समेत अन्य मजदूर थे। उनके मुताबिक जब सीमेंट से लदा ट्रक गढ़ी कटैया अंडरपास से होते हुए राम पार्क की ओर जा रहा था। इस दौरान दिल्ली खजूरी की ओर से आ रहे ईंट के ट्रक ने सीमेंट के ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ईंट का ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर होने के बाद राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

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मौके पर पहुंची पुलिस लोगों की सहायता से घायलों को ट्रक से बाहर निकाल कर संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद जावेद व लोकेश को मृत घोषित कर दिया। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायल सोनू, आसिफ और हुसैन को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस परिजनों को सूचना देकर घायलों को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सक घायलों के उपचार में जुटे हैं। मृतक लोकेश के भाई ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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