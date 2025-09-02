Ghaziabad Heavy Rain Alert School Will remain Closed tomorrow गाजियाबाद में भारी बारिश का अलर्ट, कक्षा 12वीं तक सभी स्कूलों में कल छुट्टी का ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Heavy Rain Alert School Will remain Closed tomorrow

दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में भी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर बारिश की आशंका जताई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 2 Sep 2025 05:10 PM
दिल्ली एनसीआऱ में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में भी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद में कल यानी 3 अगस्त के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जिला अधिकारी ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा है कि लगातार हो रही बारिश के मद्देनज़र दिनांक 3 सितंबर 2025 को सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

इसके अलावा स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर को आदेश दिया गया है कि कोई भी छात्र किसी भी जर्जर भवन में ना बैठे। इसके अलावा जर्जर भवनों की सूचना तत्काल बीएसए को उपलब्ध करायें। आदेश में कहा गया है कि जनपद गाजियाबाद में अत्याधिक भारी बारिश को ध्यान में रखाते हुए छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के चलते कक्षा 12वीं तक सभई स्कूलों में 3 सितंबर को अवकाश घोषित किया जाता है। इस आदेश का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

मौसम विभाग का क्या अपडेट

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 3 सितंबर को बारिश की आशंका जताई गई है।

भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है।