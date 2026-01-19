गाजियाबाद के हॉस्टल का पनीर खाकर 18 छात्राएं बीमार, अधिकारी बोले-ठंड लगी है
गाजियाबाद के निडौरी स्थित जयप्रकाश गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रावास में रविवार रात पनीर को खाने के बाद 18 से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गईं। छात्राओं को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई, जिससे छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में छह छात्राओं को देर रात डासना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्राओं की स्थिति फिलहाल सामान्य है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सोमवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम जयप्रकाश गर्ल्स इंटर कॉलेज पहुंची और छात्रावास में शिविर लगाकर अन्य छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की। डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्राची पाल का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है।
कॉलेज में शिविर लगाकर सोमवार को छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं दूसरी ओर जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी का कहना है कि छात्राओं को खाने की वजह से नहीं बल्कि ठंड लगने के कारण पेट में दर्द होने की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सीएससी भेजा गया।