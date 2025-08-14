तिलक पर बवाल,बजरंग दल की हनुमान चालीसा; गाजियाबाद के इस कॉलेज में खूब कटा हंगामा

आरोप है कि तिलक लगाने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। बुधवार को जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रकट किया

गाजियाबाद के विजय नगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिका द्वारा दो छात्राओं को तिलक लगाने पर कक्षा में नहीं प्रवेश देने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों स्कूल गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

