तिलक पर बवाल,बजरंग दल की हनुमान चालीसा; गाजियाबाद के इस कॉलेज में खूब कटा हंगामा

आरोप है कि तिलक लगाने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। बुधवार को जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रकट किया

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 14 Aug 2025 09:32 AM
गाजियाबाद के विजय नगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिका द्वारा दो छात्राओं को तिलक लगाने पर कक्षा में नहीं प्रवेश देने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों स्कूल गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्राओं को तिलक लगाकर स्कूल जाने की वजह से एक शिक्षिका प्रताड़ित कर रही हैं। आरोप है कि तिलक लगाने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। बुधवार को जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रकट किया।

विश्व हिंदू परिषद महानगर के अध्यक्ष आलोक गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य विभा चौहान से मुलाकात की। इस दौरान महानगर प्रचार प्रमुख अश्वनी शर्मा, महानगर सह सुरक्षा प्रमुख पंकज आर्य आदि मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि प्रधानाचार्या ने विश्वास दिलाया है की हिंदू समाज की किसी भावना को भविष्य में कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। वहीं, प्रधानाचार्या विभा चौहान का कहना है कि इस संबंध में शिक्षिका से पूछताछ की जाएगी। आगे से ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी।