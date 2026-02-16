शादी का झांसा देकर 25 लाख हड़पने का सदमा, गाजियाबाद में लड़की ने जहर खाकर जान दे दी
गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में लड़की को शादी का झांसा देकर 25 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि रकम गंवाने और लगातार मानसिक दबाव में रहने के कारण युवती डिप्रेशन में चली गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। रविवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
वेव थानाक्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति के परिवार में पत्नी और बेटे के अलावा 22 साल की बेटी थी। पीड़ित पिता के मुताबिक बेटी की शादी के लिए उन्होंने उसके बैंक खाते में समय-समय पर रकम जमा कराई थी। खाते में कुल 25 लाख रुपए थे।
शनिवार को बेटी रोज की तरह कपड़े की दुकान खोलने घर से निकली थी। कुछ देर बाद जब उसका भाई दुकान पर पहुंचा तो बेटी खून की उल्टियां करती मिली। पूछने पर उसने जहरीली गोलियां खाने की बात बताई। उसे सर्वोदय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई।
सहेली पर गंभीर आरोप
पीड़ित पिता का आरोप है कि शिब्बनपुरा में उनकी बेटी की एक सहेली रहती है। उसे बेटी के बैंक खाते और उसमें जमा रकम की पूरी जानकारी थी। आरोप है कि सहेली ने अपने पुरुष मित्र और भाभी के साथ मिलकर रकम हड़पने की साजिश रची। योजना के तहत उनकी बेटी की मुलाकात दिल्ली निवासी एक युवक से कराई गई। युवक ने शादी का झांसा देकर रकम ट्रांसफर करा ली। बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है।
जहर खाने से पहले हुई थी युवक से बातचीत
पिता ने दिल्ली निवासी युवक पर बेटी के अश्लील फोटो-वीडियो होने का अंदेशा भी जताया है। आरोप है कि उन्हीं के जरिये युवक उनकी बेटी को ब्लैकमेल भी कर रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई थी। जहर खाने से ठीक पहले बेटी और आरोपी युवक के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मां से बातचीत में भी बेटी ने अपने तनाव और धोखे से जुड़ी कुछ बातें बताई थीं।
सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच
वेव सिटी की एसीपी प्रियाश्री पाल ने कहा कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच में रुपए के लेनदेन का मामला सामने आया है। आरोपी पक्ष ने भी कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया है। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
