गाजियाबाद में लड़की को अगवा करने की कोशिश, साथ नहीं रहने पर तेजाब से जलाने की धमकी
गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। जब आरोपी ऐसा नहीं कर सका तो वह तेजाब से जलाने की धमकी देकर मौके से चला गया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गाजियाबाद जिले के राजनगर एक्सटेंशन निवासी युवती ने पूर्व सहपाठी पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। आरोपी अभद्रता करने और साथ न रहने पर तेजाब से जलाने की धमकी देने का आरोप है।
राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में रहने वाली युवती का कहना है कि वर्ष 2020 में एक कॉलेज में एलएलबी में दाखिला लिया था। कॉलेज में संजय नगर सेक्टर-23 निवासी शिवम द्विवेदी भी पढ़ता था। युवती का आरोप है कि शिवम ने पढ़ाई के बहाने बातचीत शुरू कर दी।
कुछ समय बाद उसका व्यवहार असामान्य और अभद्र होने लगा। इस पर पीड़िता ने बात करना बंद कर दिया तो आरोपी परेशान करने लगा। वर्ष 2022 में पीड़िता की मां ने बाबूधाम थाने में शिकायत थी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
घर बदलना पड़ा
युवती का कहना है कि आरोपी से परेशान होकर परिवार राजनगर एक्सटेंशन में शिफ्ट हो गया। युवती के मुताबिक छह अक्तूबर को शिवम नशे में घर पहुंच गया। शिवम ने उसे अगवा करने की कोशिश भी की। मां ने किसी तरह उसे छुड़ाया। विरोध करने पर शिवम ने बेल्ट निकाल ली और धमकाने लगा। घटना के संबंध में पीड़िता ने नंदग्राम थाने में शिकायत दी। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि 12 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।