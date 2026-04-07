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गाजियाबाद में घर बनाने को GDA ने लागू किए नए नियम, सोलर पैनल अनिवार्य

Apr 07, 2026 08:25 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए के 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को मकान का नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। 

गाजियाबाद में घर बनाने को GDA ने लागू किए नए नियम, सोलर पैनल अनिवार्य

Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए के 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को मकान का नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। यह राशि प्लॉट के अलग-अलग साइज अनुसार 20 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक होगी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी है। जीडीए क्षेत्र में प्लॉट का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही मकान का निर्माण होता है।

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नक्शा मंजूर कराने वालों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा

प्राधिकरण में हर महीने 50 से अधिक प्लॉट के नक्शे पास होने के लिए आते हैं। इसमें सभी साइज के प्लॉट शामिल होते हैं। ऐसे में अब जीडीए ने शासन के निर्देश पर 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में इन प्लॉट का नक्शा मंजूर कराने वालों को अब एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा।

GDA Solar Panel Mandatory

जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और भवन निर्माण को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत भवन स्वामी को अपने भवन के क्षेत्रफल के अनुसार सिक्योरिटी के रूप में राशि मानचित्र स्वीकृति के समय जमा करानी होगी। यह राशि सोलर पैनल स्थापित करने के बाद आवेदक को वापस कर दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, विद्युत खपत में कमी लाना तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।

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छोटे भूखंड इसमें शामिल नहीं होंगे

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर भूखंड का नक्शा पास कराने पर ही सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था लागू होगी। 200 वर्ग मीटर से कम साइज के भूखंड पर सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था को अनिवार्य नहीं किया गया है। इससे छोटे भूखंड वालों को नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल के लिए कोई राशि नहीं जमा करानी होगी।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के भूखंड पर सोलर पैनल लगाने के लिए जमानत राशि जमा करानी होगी। यह राशि भूखंड के साइज अनुसार 20 हजार से लेकर दो लाख तक है। हालांकि, सोलर पैनल लगाने के बाद जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू कर दी गई है।''

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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