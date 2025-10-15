गाजियाबाद में गैंगस्टर ने बेटी के सामने की पत्नी की हत्या, मर्डर केस में पति के साथ जेल जा चुकी थी रूबी

संक्षेप: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में मंगलवार सुबह गैंगस्टर ने पारिवारिक विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने 11 वर्षीय बेटी के सामने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतका भी पति के साथ हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी।

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में मंगलवार सुबह गैंगस्टर ने पारिवारिक विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने 11 वर्षीय बेटी के सामने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतका भी पति के साथ हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी।

मूलरूप से मोदीनगर के तिबड़ा गांव की रहने वाली गैंगस्टर रूबी राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में दो बेटियों 15 वर्षीय काव्या और 11 नव्या के साथ खुद के फ्लैट में रहती थी। काव्या 10वीं और नव्या 5वीं क्लास की छात्रा है। सूत्रों के अनुसार, रूबी का गैंगस्टर पति विकास सहरावत से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते बीते कुछ माह से विकास पत्नी और बेटियों से अलग दूसरे स्थान पर रहने लगा। हालांकि, विकास का पत्नी और बेटियों के पास आना-जाना लगा रहता था, लेकिन जब भी वह आता था तो दंपती के बीच झगड़ा होता था।

पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया : पुलिस की मानें तो विकास मंगलवार सुबह करीब 8 बजे रूबी के फ्लैट पर पहुंचा, जहां पारिवारिक विवाद को लेकर उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान विकास ने पिस्टल से गोली मारकर रूबी की हत्या कर दी और फरार हो गया। हत्या की सूचना पाकर डीसीपी सिटी धवल जायसवाल, एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय और एसएचओ नंदग्राम उमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। पुलिस लहूलुहान हालत में रूबी को अस्पताल ले गई, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के वक्त छोटी बेटी घर में मौजूद थी : पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विकास सहरावत ने जिस वक्त पत्नी की हत्या की, उस वक्त घर में छोटी बेटी नव्या मौजूद थी। पुलिस ने नव्या से पूछताछ की तो उसने बताया कि मम्मी-पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वारदात से पूर्व भी दोनों के बीच पारिवारिक मामले को लेकर झगड़ा हुआ था। वारदात के वक्त वह घर में मौजूद थी, जबकि उसकी बड़ी बहन काव्या स्कूल गई हुई थी।

बड़ी बेटी की शिकायत पर केस दर्ज : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूचना पाकर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। परिजनों ने रूबी और विकास के बीच आए दिन होने वाले झगड़े की जानकारी दी। रूबी की बड़ी बेटी काव्या ने नानी के साथ आकर पिता विकास सहरावत के खिलाफ शिकायत दी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

रूबी ने लिया था भाई की हत्या का बदला मोदीनगर निवासी अक्षय सांगवान ने 17 अप्रैल 2019 को साथियों के साथ मिलकर रूबी के भाई दीपेंद्र उर्फ दिप्पन की हत्या कर दी थी। उसी दिन रूबी ने अक्षय सांगवान से बदला लेने की ठान ली थी। रूबी ने भाई का नाम भी अपने हाथ पर गुदवा रखा था। रूबी पति विकास पर अक्षय सांगवान की हत्या करने का दबाव डाला था। इसके बाद रूबी ने छह लाख रुपये में सुपारी देकर वर्ष 2020 में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अक्षय सांगवान की हत्या करा दी थी। हत्या कराने के बाद रूबी फरार हो गई थी। पुलिस ने उस पर 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मोदीनगर पुलिस ने घटना के 13 दिन बाद रूबी को दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित काजमपुर कट के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अक्षय हत्याकांड में रूबी और उसके पति समेत अन्य को जेल भेजा था।