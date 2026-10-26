गाजियाबाद की फ्री होल्ड कॉलोनियों में हाउस टैक्स लगाने की तैयारी, पांचों जोन में सर्वे शुरू

गाजियाबाद की सभी कॉलोनियां जल्द ही हाउस टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। नगर निगम ने शहर की सभी फ्री होल्ड कॉलोनियों में हाउस टैक्स लगाने का प्लान बनाया है। इसके लिए छूटी हुई संपत्ति चिह्नित करने के लिए सभी पांचों जोन में सर्वे का काम चल रहा है।

दीपक सिरोही, गाजियाबाद गाजियाबाद महानगर की फ्री होल्ड कॉलोनियों में हाउस टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने पांचों जोन की कॉलोनियों में सर्वे शुरू करा दिया है। 80 से 90 हजार संपत्तियां पहली बार हाउस टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। अगले वित्त वर्ष में प्रत्येक संपत्ति पर टैक्स निर्धारण की तैयारी है।

शहरी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्राधिकरण के अलावा फ्री होल्ड कॉलोनी भी विकसित हो रही हैं। शहर में लगभग 450 फ्री होल्ड कॉलोनियों के होने का अनुमान है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। फ्री होल्ड कॉलोनियों में पार्षद निगम से विकास कार्य करा रहे हैं। सड़क बनाने से लेकर जल निकासी के लिए नाले बनाने पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

फ्री होल्ड कॉलोनियों से निगम को गृहकर के रूप में राजस्व नहीं मिल रहा, जबकि कॉलोनियों में काफी संपत्ति हैं। मकानों के अलावा दुकानें भी काफी हैं। निगम क्षेत्र में लगभग 4.60 लाख करदाता हैं। निगम महानगर की सभी फ्री होल्ड कॉलोनियों में हाउस टैक्स लगाएगा। इसके लिए सर्वे शुरू करा दिया है। सर्वे में हाउस टैक्स से छूटी संपत्ति चिन्हित की जा रही है। उम्मीद है कि 80 से 90 हजार नई संपत्ति हाउस टैक्स के दायरे में आए। इन पर अगले वित्त वर्ष हाउस टैक्स लगाकर वसूली होगी।

हर सोसाइटी के फ्लैट पर टैक्स निर्धारण होगा राजनगर एक्सटेंशन में 50 सोसाइटी हैं। इन सोसाइटी में कुल 26,143 फ्लैट हैं। इनमें से निगम ने 24,375 पर कर निर्धारण कर दिया है। लगभग 1768 फ्लैट पर टैक्स निर्धारण नहीं हो सका था, क्योंकि उस समय फ्लैट में लोग नहीं रह रहे थे। लोगों ने अब फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। क्रॉसिंग रिपब्लिक में 25 सोसाइटी हैं। इनमें 13493 फ्लैट हैं। विजयनगर जोन ने 9646 फ्लैट पर निर्धारण किया था, लेकिन 4847 फ्लैट पर टैक्स निर्धारण नहीं हुआ था। इन फ्लैट पर भी हाउस टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वेव सिटी, तनुश्री, गोल्फलिंक आदि सोसाइटी के छूटी फ्लैट पर कर निर्धारण होगा। वहीं, निगम ने सिद्धार्थ विहार की सोसाइटी में भी हाउस टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

विकास कार्यों के लिए निर्णय लिया गया निगम अधिकारियों का कहना है कि फ्री होल्ड कॉलोनियों में पार्षद लगातार विकास कार्य कराने के प्रस्ताव दे रहे हैं। उनके प्रस्ताव पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। बड़े कार्यों के लिए ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है। पर्याप्त बजट न होने से विकास कार्य प्रभावित होने लगते हैं। निगम चाहता है कि सभी जगह से हाउस टैक्स वसूला जाए, ताकि विकास कार्य कराने में दिक्कत न उठानी पड़ी। फ्री होल्ड कॉलोनियों से हाउस टैक्स आने लगेगा तो विकास कार्य और गति पकड़ेंगे।

शहरी क्षेत्र के ग्रामीण वार्डों में भी लगेगा हाउस टैक्स शहरी क्षेत्र के सदरपुर, रईसपुर, रजापुर, महरौली, बम्हेटा समेत 35 गांवों में निगम ने हाउस टैक्स लगाने की पूर्व में तैयारी की थी, लेकिन गांवों में लोगों ने विरोध किया था। ग्रामीण निगम से शहरी वार्डों की तर्ज पर गांवों में भी विकास कार्य कराने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है गांवों की सड़कें और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति कराई जाए। हालांकि निगम अधिकारी पूर्व में कई गांवों में जाकर लोगों को समझा चुके हैं कि हाउस टैक्स लगने के बाद विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे।