7 साल बाद न्याय, मासूम से दरिंदगी करने वाले को आजीवान करावास, 1.30 लाख जुर्माना भी
7 अप्रैल 2019 को मुरादनगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफी तलाश के बाद, अगले दिन एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने 2019 में एक पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही आरोपी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज गौतम ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये पीड़ित बच्ची के पिता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि हत्या से पहले बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपी, जिसकी पहचान बच्ची के पड़ोसी महाजन के रूप में हुई, बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए दिखाई दिया था।