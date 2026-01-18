Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad fiver year old girl rape murder case accused gets life imprisonment and 1.30 lakh fine special pocso court
7 साल बाद न्याय, मासूम से दरिंदगी करने वाले को आजीवान करावास, 1.30 लाख जुर्माना भी

7 साल बाद न्याय, मासूम से दरिंदगी करने वाले को आजीवान करावास, 1.30 लाख जुर्माना भी

संक्षेप:

7 अप्रैल 2019 को मुरादनगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफी तलाश के बाद, अगले दिन एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

Jan 18, 2026 05:18 pm ISTUtkarsh Gaharwar गाजियाबाद, पीटीआई
share Share
Follow Us on

एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने 2019 में एक पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही आरोपी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज गौतम ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये पीड़ित बच्ची के पिता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 अप्रैल 2019 को मुरादनगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफी तलाश के बाद, अगले दिन एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि हत्या से पहले बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपी, जिसकी पहचान बच्ची के पड़ोसी महाजन के रूप में हुई, बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए दिखाई दिया था।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।