गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग; चपेट में आए 8 फ्लैट, लोगों ने भागकर बचाई जान- VIDEO
संक्षेप: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में शक्ति खंड-2 में बुधवार देर रात एक अपार्टमेंट की बालकनी में अचानक आग लग गई। यह आग देखते ही देखते एक साथ आठ फ्लैटों तक फैल गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड-2 में बुधवार रात को एक अपार्टमेंट की बाकलनी में अचानक आग लग गई। यह आग देखते ही देखते एक साथ 8 फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें देख फ्लैटों में रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि किसी भी फ्लैट के अंदर तक आग नहीं पहुंची। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों की मदद से 45 मिनट में आग पर काबू पाया।
बताया जाता है कि शक्ति खंड-2 में कैलाश भवन के पास एकल भूखंड पर दिव्या अपार्टमेंट के नाम से चार मंजिला इमारत में 20 फ्लैट हैं। इन फ्लैट में परिवार रहते हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह ने बताया कि बुधवार रात साढ़े आठ बजे सूचना मिली कि अपार्टमेंट की बालकनी में आग लगी है। इसके बाद दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही वैशाली से भी तीन गाड़ियां भी बुलाई गईं।
मौके पर टीम पहुंची तो देखा कि चार मंजिला इमारत के अगल-बगल के ब्लॉक में बने आठ फ्लैटों की बालकनी में आग लगी थी। आग काफी तेजी से फैल रही थी। इसके बाद तीन और फायर टेंडर बुलाए गए। हर ओर से पानी डाला गया। आग बुझानी शुरू की गई। करीब 45 मिनट बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सीएफओ ने बताया कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है।