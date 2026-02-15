Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में ढाई साल की बेटी से 6 महीनों तक गंदी हरकत, मां ने पहुंचाया पिता को जेल

Feb 15, 2026 07:28 am IST
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में पिता-पुत्री की रिश्ते को तार-तार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। पिता अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ पिछले छह महीनों से छेड़खानी कर रहा था।

गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में पिता-पुत्री की रिश्ते को तार-तार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। पिता अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ पिछले छह महीनों से छेड़खानी कर रहा था। जब बच्ची की मां को पता चला तो उसने वीडियो बना लिया और शनिवार को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खोड़ा थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाला शख्स मजदूरी करता है। परिवार में पत्नी और ढाई साल की बेटी है।

पत्नी ने शनिवार को थाना खोड़ा पहुंचकर शिकायत की। महिला ने पुलिस को बताया कि लगभग चार साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनकी एक ही बेटी है, जिसकी उम्र करीब ढाई साल है। महिला ने आरोप लगाया कि पति बीते छह माह से ढाई साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। कई बार बच्ची के आसपास रहने के दौरान पति की हरकतों पर गौर किया तो संदेह हुआ।

बीते दिनों उन्होंने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते देखा। उन्होंने पति से इसका विरोध भी जताया था। आरोप है कि पति ने उन्हें धमकी दी और दोबारा गलत हरकत की। इसीलिए उन्होंने शुक्रवार की रात छिपकर उसकी वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो लेकर थाने पहुंचीं। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़िता की ओर से तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वीडियो की जांच की जा रही है।

अदिति शर्मा


