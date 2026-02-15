गाजियाबाद में ढाई साल की बेटी से 6 महीनों तक गंदी हरकत, मां ने पहुंचाया पिता को जेल
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में पिता-पुत्री की रिश्ते को तार-तार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। पिता अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ पिछले छह महीनों से छेड़खानी कर रहा था।
गाजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में पिता-पुत्री की रिश्ते को तार-तार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। पिता अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ पिछले छह महीनों से छेड़खानी कर रहा था। जब बच्ची की मां को पता चला तो उसने वीडियो बना लिया और शनिवार को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खोड़ा थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाला शख्स मजदूरी करता है। परिवार में पत्नी और ढाई साल की बेटी है।
पत्नी ने शनिवार को थाना खोड़ा पहुंचकर शिकायत की। महिला ने पुलिस को बताया कि लगभग चार साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनकी एक ही बेटी है, जिसकी उम्र करीब ढाई साल है। महिला ने आरोप लगाया कि पति बीते छह माह से ढाई साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। कई बार बच्ची के आसपास रहने के दौरान पति की हरकतों पर गौर किया तो संदेह हुआ।
बीते दिनों उन्होंने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते देखा। उन्होंने पति से इसका विरोध भी जताया था। आरोप है कि पति ने उन्हें धमकी दी और दोबारा गलत हरकत की। इसीलिए उन्होंने शुक्रवार की रात छिपकर उसकी वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो लेकर थाने पहुंचीं। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़िता की ओर से तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वीडियो की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें