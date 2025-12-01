गाजियाबाद में होगी एडवांस खेती, अब ड्रोन से होगा खेतों में दवाई का छिड़काव

संक्षेप: अभी खेतों में दवा छिड़काव का पारंपरिक तरीका न केवल समय लेने वाला होता है, बल्कि इससे किसानों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी झेलने पड़ते हैं। कई बार कीटनाशकों और रसायनों के छिड़काव के दौरान होने वाली बौछार सीधे किसान पर पड़ जाती है, जिससे त्वचा, आंखों और फेफड़ों से जुड़े रोग होने का खतरा बना रहता है।

गाजियाबाद में कृषि को आधुनिक तरीके से करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। अब खेतों में दवाओं का छिड़काव पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि ड्रोन की मदद से किया जाएगा। कृषि विभाग पहल शुरू कर रहा है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फसलों में दवाओं का छिड़काव ड्रोन से करने के लिए कृषि विभाग युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देगा। इसके बाद युवा खेतों में रसायनों का छिड़काव ड्रोन से कर सकेंगे। अभी खेतों में दवा छिड़काव का पारंपरिक तरीका न केवल समय लेने वाला होता है, बल्कि इससे किसानों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी झेलने पड़ते हैं। कई बार कीटनाशकों और रसायनों के छिड़काव के दौरान होने वाली बौछार सीधे किसान पर पड़ जाती है, जिससे त्वचा, आंखों और फेफड़ों से जुड़े रोग होने का खतरा बना रहता है।

वर्तमान में ज्यादातर किसान खेतों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरक उत्पाद का छिड़काव दिहाड़ी मजदूर के माध्यम से कराते हैं या खुद करते हैं। एक एकड़ कृषि भूमि में यूरिया का छिड़काव करने में करीब चार-पांच घंटे का समय लगता है। ड्रोन से खेतों में दवाओं के छिड़काव करने से किसानों को दवा छिड़काव के दौरान हानिकारक दवाओं से होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी।

कृषि विभाग युवाओं को ड्रोन के संचालन का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे खेतों में दवाओं का छिड़काव कर आय अर्जित कर सकें। यह पहल कृषि कार्य को आसान बनाएगी। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।