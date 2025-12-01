Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad farming in advance phase insecticides pesticides will be thrown through drone in farmland
गाजियाबाद में होगी एडवांस खेती, अब ड्रोन से होगा खेतों में दवाई का छिड़काव

गाजियाबाद में होगी एडवांस खेती, अब ड्रोन से होगा खेतों में दवाई का छिड़काव

संक्षेप:

अभी खेतों में दवा छिड़काव का पारंपरिक तरीका न केवल समय लेने वाला होता है, बल्कि इससे किसानों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी झेलने पड़ते हैं। कई बार कीटनाशकों और रसायनों के छिड़काव के दौरान होने वाली बौछार सीधे किसान पर पड़ जाती है, जिससे त्वचा, आंखों और फेफड़ों से जुड़े रोग होने का खतरा बना रहता है।

Mon, 1 Dec 2025 05:34 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबाद | मोहित शर्मा
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद में कृषि को आधुनिक तरीके से करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। अब खेतों में दवाओं का छिड़काव पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि ड्रोन की मदद से किया जाएगा। कृषि विभाग पहल शुरू कर रहा है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फसलों में दवाओं का छिड़काव ड्रोन से करने के लिए कृषि विभाग युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण देगा। इसके बाद युवा खेतों में रसायनों का छिड़काव ड्रोन से कर सकेंगे। अभी खेतों में दवा छिड़काव का पारंपरिक तरीका न केवल समय लेने वाला होता है, बल्कि इससे किसानों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी झेलने पड़ते हैं। कई बार कीटनाशकों और रसायनों के छिड़काव के दौरान होने वाली बौछार सीधे किसान पर पड़ जाती है, जिससे त्वचा, आंखों और फेफड़ों से जुड़े रोग होने का खतरा बना रहता है।

वर्तमान में ज्यादातर किसान खेतों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरक उत्पाद का छिड़काव दिहाड़ी मजदूर के माध्यम से कराते हैं या खुद करते हैं। एक एकड़ कृषि भूमि में यूरिया का छिड़काव करने में करीब चार-पांच घंटे का समय लगता है। ड्रोन से खेतों में दवाओं के छिड़काव करने से किसानों को दवा छिड़काव के दौरान हानिकारक दवाओं से होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी।

कृषि विभाग युवाओं को ड्रोन के संचालन का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे खेतों में दवाओं का छिड़काव कर आय अर्जित कर सकें। यह पहल कृषि कार्य को आसान बनाएगी। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

सामान्य तरीके से किसानों द्वारा खेती करने में फसल की सामान्य ही पैदावार मिलती है। साथ ही किसानों को फसल को उगाने में अधिक धनराशि खर्च करने के साथ-साथ अधिक समय भी लगता है। वहीं, ड्रोन का खेती में सहारा लेने से अधिक पैदावार होगी। साथ ही खेती करने में आने वाली लागत भी कम होगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।