गाजियाबाद फर्जी पासपोर्ट कांड में ऐक्शन, थाना प्रभारी के बाद अब ACP मोदीनगर पर गिरी गाज

संक्षेप:

भोजपुर फर्जी पासपोर्ट मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना को पद से हटाकर ट्रैफिक विभाग भेज दिया गया है। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने गुरुवार को जिले के 5 एसीपी का तबादला किया।

Feb 06, 2026 09:26 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
फर्जी पासपोर्ट मामले में थाना प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने के बाद अब एसीपी मोदीनगर को हटा दिया गया है। अमित सक्सेना को मोदीनगर सर्किल से हटाकर एसीपी ट्रैफिक द्वितीय बनाया गया। उनकी जगह भास्कर वर्मा को मोदीनगर सर्किल की कमान सौंपी गई है।

एसीपी मोदीनगर को हटाया

भोजपुर थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे फर्जी पासपोर्ट मामले में समय रहते सख्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण सर्किल स्तर पर लापरवाही मानी गई है। इसी को आधार बनाकर एसीपी मोदीनगर को सर्किल से हटाकर यातायात विभाग भेजा गया है। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने गुरुवार को कुल पांच एसीपी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए। इनमें मोदीनगर, नगर कोतवाली और नंदग्राम सर्किल शामिल हैं।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा, लेकिन भोजपुर प्रकरण में थानाध्यक्ष, आठ दरोगा और दो सिपाहियों पर कार्रवाई के तुरंत बाद एसीपी मोदीनगर को हटाया जाना इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। भोजपुर थाना मोदीनगर सर्किल के अधीन आता है।

जियाउद्दीन को एसीपी नंदग्राम बनाया

पुलिस आयुक्त ने एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय को नगर कोतवाली सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, नगर कोतवाली सर्किल के एसीपी रितेश त्रिपाठी को यातायात विभाग में एसीपी प्रथम के पद पर भेजा गया है। यातायात विभाग में एसीपी प्रथम के पद पर तैनात जियाउद्दीन अहमद को पहली बार किसी सर्किल की कमान मिली है। उन्हें नंदग्राम सर्किल का नया एसीपी बनाया गया है।

अब तक 12 पर कार्रवाई

भोजपुर थानाक्षेत्र के चार गांवों के पतों पर 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट बने। जांच में खुलासा हुआ कि सत्यापन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। मामले में थाने के डाक मुंशी दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया गया था। साथ ही थानाध्यक्ष संदीप कुमार बालियान और आठ दरोगा रुस्तम सिंह, प्रशांत संसरवाल, मनोज कुमार, रामकुमार, महेंद्र सिंह, विकास सैनी, अंकित कुमार और एसआई आदित्य गौतम को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं, बुधवार को मोदीनगर थाने के मुंशी विनीत कुमार और मुरादनगर थाने के मुंशी संदीप कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। अब तक 12 पर कार्रवाई हुई।

