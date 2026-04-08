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ना'पाक' की साजिश होगी बेनकाब? गाजियाबाद का जासूसी केस NIA को सौंपने की तैयारी

Apr 08, 2026 08:58 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, आयुष गंगवार
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Ghaziabad Espionage Case : गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए आरोपियों का केस इसी महीने एनआईए के पास चला जाएगा। 

ना'पाक' की साजिश होगी बेनकाब? गाजियाबाद का जासूसी केस NIA को सौंपने की तैयारी

Ghaziabad Espionage Case : गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए आरोपियों का केस इसी महीने एनआईए के पास चला जाएगा। देशभर में कई जगह से गाजियाबाद के पैटर्न पर जासूसी करने वालों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने केस अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केस की जांच कर रही एसआईटी आरोपियों के खिलाफ करीब 20 गवाहों के बयान दर्ज करेगी, जिससे आरोपियों के खिलाफ मिले इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्य और पुख्ता होंगे।

10 दिन में 21 लोग हुए थे गिरफ्तार

कौशांबी थाना पुलिस ने 14 मार्च से 24 मार्च के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 11 सदस्यों की एसआईटी गठित की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी विवेचना को मजबूत करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज कर रही है।

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जासूसी को आतंकी साजिश से जोड़कर रही एनआईए

पुलिस सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद में पकड़े गए आरोपियों के पैटर्न के आधार पर ही दूसरे राज्यों में भी जासूसी के आरोप में कई आरोपी पकड़े जाने के बाद इस मामले को एनआईए देश के अंदर आतंकी साजिश से जोड़कर देख रही है। ऐसे मामले में एनआईए ने खुद भी गिरफ्तारी की है, इसीलिए एनआईए ने गाजियाबाद में दर्ज केस को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले दो सप्ताह के भीतर केस एनआईए के पास चला जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, मगर इसी महीने केस एनआईए को सौंप दिया जाएगा।

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दूसरे केस से तलाश रहे लिंक

गाजियाबाद पुलिस को अभी तक इस मामले में करीब 10 फोरेंसिक रिपोर्ट ही मिल पाई हैं, जबकि 15-16 रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में आने वाली हैं। दूसरे जिलों में गाजियाबाद के पैटर्न पर जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों से पुलिस कौशांबी से पकड़े गए आरोपियों का लिंक तलाश रही है। इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट ही अहम साक्ष्य होने वाली है, इसीलिए एनआईए के केस अपने अधीन लेने में थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि करीब 10 दिन में लंबित बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी पुलिस को मिल जाएंगी।

गवाहों के बयान से पुख्ता होंगे साक्ष्य

आरोपियों के खिलाफ एसआईटी के पास इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्य पर्याप्त हैं। इन साक्ष्यों को पुख्ता करने के लिए गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने करीब 20 गवाह चिह्नित किए हैं। इनमें से 6-7 गवाहों के बयान भी दर्ज हो गए हैं। एनआईए को केस हैंडओवर करने से पहले पुलिस इन सभी के बयान भी दर्ज कर लेगी, ताकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी पैरवी भी की जा सके और इनसे बाकी सच उगलवाया जा सके।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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