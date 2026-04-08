ना'पाक' की साजिश होगी बेनकाब? गाजियाबाद का जासूसी केस NIA को सौंपने की तैयारी

Ghaziabad Espionage Case : गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए आरोपियों का केस इसी महीने एनआईए के पास चला जाएगा।

Ghaziabad Espionage Case : गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए आरोपियों का केस इसी महीने एनआईए के पास चला जाएगा। देशभर में कई जगह से गाजियाबाद के पैटर्न पर जासूसी करने वालों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने केस अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केस की जांच कर रही एसआईटी आरोपियों के खिलाफ करीब 20 गवाहों के बयान दर्ज करेगी, जिससे आरोपियों के खिलाफ मिले इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्य और पुख्ता होंगे।

10 दिन में 21 लोग हुए थे गिरफ्तार कौशांबी थाना पुलिस ने 14 मार्च से 24 मार्च के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 11 सदस्यों की एसआईटी गठित की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी विवेचना को मजबूत करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज कर रही है।

जासूसी को आतंकी साजिश से जोड़कर रही एनआईए पुलिस सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद में पकड़े गए आरोपियों के पैटर्न के आधार पर ही दूसरे राज्यों में भी जासूसी के आरोप में कई आरोपी पकड़े जाने के बाद इस मामले को एनआईए देश के अंदर आतंकी साजिश से जोड़कर देख रही है। ऐसे मामले में एनआईए ने खुद भी गिरफ्तारी की है, इसीलिए एनआईए ने गाजियाबाद में दर्ज केस को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले दो सप्ताह के भीतर केस एनआईए के पास चला जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, मगर इसी महीने केस एनआईए को सौंप दिया जाएगा।

दूसरे केस से तलाश रहे लिंक गाजियाबाद पुलिस को अभी तक इस मामले में करीब 10 फोरेंसिक रिपोर्ट ही मिल पाई हैं, जबकि 15-16 रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में आने वाली हैं। दूसरे जिलों में गाजियाबाद के पैटर्न पर जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों से पुलिस कौशांबी से पकड़े गए आरोपियों का लिंक तलाश रही है। इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट ही अहम साक्ष्य होने वाली है, इसीलिए एनआईए के केस अपने अधीन लेने में थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि करीब 10 दिन में लंबित बाकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी पुलिस को मिल जाएंगी।