गाजियाबाद में पत्नी और 3 मासूम बच्चों के हत्यारे इंजीनियर को उम्रकैद, नौकरी छूटने से था परेशान

गाजियाबाद की एक अदालत ने पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की हत्या के आरोपी इंजीनियर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जघन्य हत्याकांड का यह मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है।

अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, पंकज सिंह की छोटी बहन अंशुबाला का विवाह वर्ष 2011 में जमशेदपुर, झारखंड निवासी सुमित कुमार से हुआ था। सुमित बेंगलुरु स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड में रहता था। अंशुबाला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। दोनों के तीन बच्चे थे। बताया गया कि वर्ष 2019 में सुमित की नौकरी छूट गई। नौकरी नहीं मिलने के कारण वह काफी परेशान था और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के कारण अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता था।

22 अप्रैल 2019 को सुमित कुमार ने अपनी पत्नी अंशुबाला, पांच साल के बेटे प्रथमेश, चार साल के पुत्र आरव और पुत्री आकृति की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने साले पंकज सिंह को वीडियो भेजकर इसकी जानकारी दी और खुद भी आत्महत्या करने की बात कहकर फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सुमित और अंशुबाला के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने बाद में सुमित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया चाकू बरामद कर लिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुमित कुमार को जेल भेज दिया।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश को संख्या-2 शिवकुमार तिवारी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए सुमित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

परिवार के वॉट्सऐप ग्रुप पर हत्या की जानकारी दी सुमित ने वारदात को अंजाम देने के 16 घंटे बाद परिवार के वॉट्सऐप ग्रुप पर वीडियो डाला। इसमें वह परिवार की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थता जता रहा था। साले को संबोधित करते हुए आरोपी बोल रहा था कि ‘मैंने पूरे परिवार की हत्या कर दी, जाओ शव को फ्लैट से ले आओ। अब मैं भी मरने जा रहा हूं।’ इसके बाद परिवार के लोगों ने एक-दूसरे को जानकारी दी और सुमित के घर पहुंचे।