Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाजियाबाद में मुठभेड़, पुलिस ने निल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर को दबोचा

Feb 25, 2026 07:08 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मसूरी थाने में दर्ज रंगदारी और अपहरण मामले में फरार चल रहे अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर अब्बास उर्फ बाबू को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद में मुठभेड़, पुलिस ने निल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर को दबोचा

गाजियाबाद के मसूरी थाने में दर्ज रंगदारी और अपहरण मामले में फरार चल रहे अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग के शूटर अब्बास उर्फ बाबू को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच और मसूरी थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, चार कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है।

एसीपी क्राइम अमित सक्सेना ने बताया कि 9 जुलाई 2025 को मसूरी क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी गई थी। इसके बाद 13 जुलाई 2025 को ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर उसे बंधक बनाते हुए अवैध रूप से फिरौती वसूली गई। इस संबंध में मसूरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा वांछित बदमाश होने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और मसूरी थाना पुलिस ने 24 फरवरी की रात नाहल चौराहे से मुरादनगर जाने वाली गंगनहर पटरी पर नीले पुल के पास घेराबंदी कर दी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। उसे दबोचकर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का DND-जैतपुर सेक्शन कब होगा पूरा, NHAI ने दिया अपडेट
ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! नया गाजियाबाद स्टेशन होगा अपग्रेड, 50 हजार से ज्यादा यात्रियों को लाभ
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कलह से परेशान महिला ने दी जान, बेटे से विवाद के बाद तनाव था

कुख्यात गैंग के सक्रिय सदस्य पर दर्ज हैं कई मुकदमे

गिरफ्तार बदमाश की पहचान थाना जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर के गांव सांकनी निवासी 29 वर्षीय अब्बास उर्फ बाबू के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि वह कुख्यात अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके खिलाफ डकैती, लूट, गैंगस्टर ऐक्ट, दहेज हत्या समेत आधा दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

पहले ढेर हो चुका है गैंग सरगना

एसीपी क्राइम ने बताया कि इस गैंग का सरगना बलराम ठाकुर 20 सितंबर 2025 को क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। इसके बावजूद गैंग के शेष सदस्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध और रंगदारी के मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।