Ghaziabad encounter news two snatchers caught ankur vihar and tronica police station joint operation गाजियाबाद में सुबह-सुबह एनकाउंटर, दो थानों की पुलिस टीम ने पकड़े शातिर लुटेरे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad encounter news two snatchers caught ankur vihar and tronica police station joint operation

गाजियाबाद में सुबह-सुबह एनकाउंटर, दो थानों की पुलिस टीम ने पकड़े शातिर लुटेरे

दोनों अपराधियों के पास से 02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधियों पर लूट/स्नैचिंग के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 6 Oct 2025 09:18 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में सुबह-सुबह एनकाउंटर, दो थानों की पुलिस टीम ने पकड़े शातिर लुटेरे

गाजियाबाद में दो थानों की पुलिस टीम ने आज मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन्हें रोकने का इशारा किया गया, लेकिन अपराधियों ने उल्टे पुलिस टीम पर ही गोली चला दी। बाद में पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के पास से 02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर समेत कई खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं।

पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार,थाना अंकुर विहार व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। आज सुबह यानी 6 अक्टूबर को दोनों थानों की पुलिस टीम की ओर से संयुक्त रुप से अपराध की रोकथाम हेतु रामलीला ग्राउण्ड के पास गढ़ी कट्टैया कट खन्नानगर में चेकिंग की जा रही थी, तभी एक स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर गढ़ी कट्टैया की तरफ दादी भोई मैरिज होम की तरफ आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों बाइक सवार अपराधियों को रोकने का इशारा किया गया,लेकिन दोनों ने बाइक न रोक कर पुलिस पर गोली चला दी।

पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में मोटरसाईकिल पर सवार दोनों अपराधियों के पैर में गोली मारी, जिन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम मंगल पुत्र कालूराम निवासी खोक्सा थाना झिझाना जनपद शामली और मोहन पुत्र गोपाल निवासी खानपुर झिझाना जनपद शामली बताया। पुलिस मुठभेड में घायल दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

दोनों से स्नैचिंग की घटनाओं से लूटे गए 54,500/- रुपये व घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। थाना अंकुर विहार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस 2.थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस , थाना मोदीनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस, थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

दोनों अपराधियों के पास से 02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधियों पर लूट/स्नैचिंग के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।