मुरादनगर नें पुलिस का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर के बाद चेन स्नैचर नौशाद गिरफ्तार

Wed, 15 Oct 2025 08:01 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद चेन स्नैचर नौशाद उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से दो सोने की चेन, 48 हजार रुपये नकद, एक तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।

यह घटना ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के नीचे हुई, जहां मुरादनगर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। दुहाई गांव की तरफ से आ रही बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन सवार युवक नहीं रुका और कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गया। गड्ढों के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह फिसलकर गिर गई।

पुलिस द्वारा पकड़े जाने का प्रयास करने पर युवक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश नौशाद उर्फ बादशाह (उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी फरुखनगर, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद) के पैर में गोली लग गई।

पूछताछ में सामने आया कि नौशाद अपने एक साथी के साथ मिलकर कुछ महीने पहले मोदीनगर से एक फ्लैट से ज्वेलरी और नकदी चोरी कर चुका है। उसने सितंबर माह में मुरादनगर क्षेत्र से और भगवान महावीर मार्ग, बड़ौत, बागपत से भी चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था।

बरामद मोटरसाइकिल भी कुछ साल पहले साहिबाबाद थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। गिरफ्तार बदमाश डासना की तरफ बरामद सामान बेचने की फिराक में जा रहा था।