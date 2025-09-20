Ghaziabad encounter Anil Dujana gang criminal Balram Thakur Killed गाजियाबाद में बड़ा एनकाउंटर, अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर ढेर, Ncr Hindi News - Hindustan
Ghaziabad encounter Anil Dujana gang criminal Balram Thakur Killed

गाजियाबाद में शनिवार की रात बड़ा एनकाउंटर हुआ है। यहां अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक बलराम ठाकुर पर 50,000 का इनाम भी था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 08:56 PM
गाजियाबाद में शनिवार की रात बड़ा एनकाउंटर हुआ है। यहां अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक बलराम ठाकुर पर 50,000 का इनाम भी था। दो दिन पहले उसने गाजियाबाद में मदन स्वीट और एक लोहा करोबारी मालिक से लाखों की रंगदारी मांगी थी।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। एसटीएफ के अनुसार मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है। दोनों पर हत्या, रंगदारी व अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे और इनके तार हरियाणा के कुख्यात रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए पाए गए।

मौके से पुलिस ने एक ग्लॉक पिस्टल, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा एक सफेद अपाचे बाइक भी मिली है, जिस पर दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे।

गौरतलब है कि पिछली 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस दौरान करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।