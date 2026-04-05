सावधान! गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर तेज गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, ये नई स्पीड लिमिट

Ghaziabad News :गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर चार पहिया वाहन 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। वहीं, दोपहिया वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक गति से नहीं दौड़ सकेंगे। इससे तेज वाहन चलाने पर चालान कटेंगे।

Ghaziabad News :गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर चार पहिया वाहन 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। वहीं, दोपहिया वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक गति से नहीं दौड़ सकेंगे। इससे तेज वाहन चलाने पर चालान कटेंगे। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम से एलिवेटेड रोड पर गति निर्धारित करने और बोर्ड लगाने के लिए कहा है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 10.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया था। यह एलिवेटेड रोड राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होकर यूपी गेट (दिल्ली सीमा) से जुड़ रहा है। यूपी गेट के अलावा एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ रहा है।

जीडीए ने एलिवेटेड रोड नगर निगम को हस्तांतरित कर दी है। इसकी देखभाल और मरम्मत का काम निगम करा रहा है। इस समय एलिवेटेड रोड पर 100 से ज्यादा की रफ्तार से वाहन निकल रहे हैं। इस कारण हादसा होने का डर बना रहता है। ट्रैफिक पुलिस यहां ओवर स्पीड के चालान नहीं कर पा रही है। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस को गति निर्धारित होने की जानकारी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने निगम से गति निर्धारित तय करने के लिए कहा है।

ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मनवीर सिंह शनिवार को निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी से मिले और कहा कि एलिवेटेड रोड पर ओवर स्पीड के चालान नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड पर इसके बोर्ड भी लगाए जाएं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि एलिवेटेड रोड पर ओवर स्पीड के चालान नहीं किए जा रहे, जबकि सात साल पहले रोड का उद्घाटन हुआ था।

अन्य सड़कों पर भी गति सीमा वाले बोर्ड होंगे चीफ इंजीनियर एनके चौधरी ने बताया शहर की कई अन्य सड़कों पर गति निर्धारित वाले बोर्ड नहीं हैं। उन्होंने बताया शहर के अंदर की सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। शहर के अंदर जीटी रोड, हापुड़ रोड, आंबेडकर रोड आदि जगह पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा वाले बोर्ड लगेंगे। कुछ चौराहे पर 20 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाने के बोर्ड लगेंगे। निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर चालान किए जाएंगे।