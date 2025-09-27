ghaziabad elderly couple digital arrest fraud property mortgage बुजुर्ग दंपती को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट रख लाखों ऐंठे, FD तुड़वाई, मकान और सोना गिरवी रखवाया, Ncr Hindi News - Hindustan
बुजुर्ग दंपती को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट रख लाखों ऐंठे, FD तुड़वाई, मकान और सोना गिरवी रखवाया

साइबर ठगों ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग दंपती को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 19.90 लाख रुपये ऐंठ लिए। जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम होने की बात कहकर ईडी और सीबीआई का डर दिखाया था। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSat, 27 Sep 2025 10:35 AM
साइबर ठगों ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग दंपती को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 19.90 लाख रुपये ऐंठ लिए। जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम होने की बात कहकर ईडी और सीबीआई का डर दिखाया था। इसके बाद दंपती ने अपनी एफडी तुड़वाई, मकान गिरवी रखा और सोने के गहने गिरवी रखकर लोन लिया और साइबर ठगों के खातों में रकम ट्रांसफर की।

मूलरूप से हरियाणा के यमुनानगर निवासी 61 वर्षीय बुजुर्ग वसुंधरा में बीते सात माह से पत्नी के साथ रहते हैं। 5 सितंबर को उनके पास एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को मुंबई के कोलाबा थाना इंचार्ज विश्वास नागर बताया। इस दौरान उस नंबर पर करीब 24 मिनट तक बात हुई। उसने बुजुर्ग को बताया कि उनके नाम पर एक मोबाइल नंबर मुंबई में रजिस्टर्ड है, जिससे कई लोगों को उत्पीड़न करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन से जानकारी आई है। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा कि उनके मोबाइल नंबर से कई बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें छह करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।

इस मामले में मुकदमा दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। इसके बाद बुजुर्ग को पूरी रात मोबाइल का कैमरा चालू रखकर सोने को कहा गया। सुबह फिर से वीडियो कॉल कर प्रॉपर्टी की जानकारी ली गई। पीड़ित ने बताया कि यमुनानगर में उनके दो मकान और एक प्लॉट है। ठगों ने उन्हें 35 लाख रुपये जमा करने और जांच पूरी होने पर पैसे वापस लौटाए जाने का दावा किया। 7 सितंबर को दंपती को यमुनानगर जाकर मकान बेचकर रुपये जमा करने की बात कही गई। रुपये जमा न करने पर जेल भेजने और परिवार वालों को बदमाश द्वारा हत्या करने की धमकी दी। घबराए पीड़ित अपनी पत्नी के साथ 7 सितंबर को बस से यमुनानगर के लिए निकले। साइबर ठगों ने बस का टिकट और फोटो भी वॉट्सऐप करवाए और वीडियो कॉल करते रहे।

जालसाजों ने गिरफ्तारी की धमकी दी

पीड़ित ने बताया कि फोन पर ठगों ने किसी को डीजीपी बताकर बात कराई। फिर उन्होंने एसीपी को फोन ट्रांसफर करने की बात कहते हुए कॉल ट्रांसफर कर दी। एसीपी ने धमकाते हुए कहा कि इस केस में तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने कहा कि जिन लोगों के खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, वह तुम्हे और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। उनकी जान को खतरा है। हालांकि, गाजियाबाद में हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन यदि बात नहीं मानी तो पांच मिनट में अरेस्ट भी कर सकते हैं।

दस मोबाइल से फोन किया

दंपती का आरोप है कि साइबर ठगों ने इस दौरान करीब दस मोबाइल से उन्हें फोन किया। साथ ही वॉट्सऐप कॉल कर डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान पांच खातों में रकम भी ट्रांसफर कराई गई।

डरें नहीं, पुलिस से शिकायत करें

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देश की कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। यदि वीडियो कॉल पर पुलिस, सीबीआई, सीआईडी आदि के अधिकारी आ जाएं तो सब फर्जी होता है। इस तरह की कॉल आने पर कॉलर से कहें कि लोकल पुलिस के साथ घर आकर पूछताछ करें।

पीयूष सिंह, एडीसीपी क्राइम, ''पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिन मोबाइल से फोन आए हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। साथ ही जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।''

ये सावधानी बरतें

● अगर कोई अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहे तो पुलिस से संपर्क करें।

● कोई फोन कॉल करके लोन दिलाने के लिए कहे तो उसके झांसे में बिल्कुल न आएं।

● अनजान व्यक्ति से बैंक खाता, आधार नंबर, पेन आदि अन्य जानकारी शेयर न करें।

● अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ता है तो उससे इसका कारण पूछे।

● कम समय में कोई अगर भारी मुनाफा होने का झांसा दे तो सतर्क हो जाएं।